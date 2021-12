Salud Pública: Tercera dosis obligatoria y una cuarta opcional

El Ministerio de Salud Pública anunció el lunes, que a partir del próximo 31 de enero exigirá la tarjeta de vacunación contra el COVID-19 con el nuevo esquema principal de tres dosis.

La medida está contenida en la resolución 000069, la cual establece el esquema de vacunación principal contra la COVID-19 para todas las personas mayores de 18 años, consistente en tres dosis de las vacunas disponibles.

“Las personas que luego de la fecha indicada no hayan completado el esquema de vacunación principal, deberán presentar una prueba PCR negativa con no más de 7 días de realizada”, explica la resolución.

Además, se recomienda la aplicación de una cuarta dosis a los seis meses de la tercera, en busca de mayor protección por la circulación de nuevas cepas del virus.

"Apostamos a la vacunación heteróloga, combinación de vacunas para mejores resultados en el sistema inmune" Daniel Rivera Ministro de Salud “

“Se habilita una dosis de refuerzo opcional (4ta dosis) iniciando con el personal de salud y farmacéutico, personas mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas y personal de primera línea de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, docentes, periodistas y personas que así lo requieran por condición especial, la cual podrá ser aplicada a partir de seis meses después de haber recibido la tercera dosis”, indica el documento.

Esta decisión se realiza tras la identificación de un caso importado en el país de la variante ómicron. En ese sentido, las autoridades recomiendan la aplicación mixta de las vacunas.

El ministerio reconfirma que, en casos excepcionales se otorgará un permiso especial a aquellas personas que no puedan recibir la vacuna por razones médicas, así como a las embarazadas de menos de 16 semanas de gestación.

“Se mantiene la exigencia de presentar la tarjeta o certificado de vacunación con al menos dos dosis para las personas entre 12 y 17 años, o presentación de PCR negativa con no más de 7 días de realizada”, precisa el documento.

Largas filas para PCR

Durante un recorrido realizado por Diario Libre por laboratorios privados y por puestos gratuitos para la toma de muestras Covid, pudimos constatar una tímida presencia en los primeros contrastando con las extensas filas en los que no hay que pagar por el servicio.

“Me dio fiebre en el fin de semana, pero yo soy hipertensa. Tengo mis tres dosis y no hago teteo ni nada de eso pero no estoy exenta a que me dé. Los hipertensos nos vamos rápido si nos da Covid”, con esa preocupación llegó Melania Marte a las 9:00 de la mañana del lunes a la carpa ubicada en el ministerio de Salud Pública a realizarse una prueba para descartar, o no, un contagio de coronavirus.

Marte estaba acompañada por dos compañeras de trabajo, quienes también se iban a someter a la prueba ya que estuvieron en contacto. Las chicas tenían una hora esperando en la fila donde había más de 100 personas por delante y de la avenida Tiradentes doblaba hacia la calle Héctor Hernández.

En el estacionamiento del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), conocimos a Bienvenido Noboa, alias La Funda, encargado de coordinar la fila y brindar las informaciones a las personas que se iban sumando. Noboa relató que en un día habitual suelen realizar 200 pruebas pero, que en la mañana de este lunes, en la primera hora de funcionamiento ya se había sobrepasado esa cifra.

“Será por la Nochebuena y las fiestas, pero hoy tengo un flujo de gente demasiado grande”, dijo mientras indicaba a los presentes que avanzaran en la fila. “Todo el que está aquí se va con sus resultados, aunque la computadora está lenta”, añadió.

En el edificio del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico se observaba una gran aglomeración de personas. Aquí funciona un sistema diferente: una lista enumerada y las personas que van llegando, se anotan y luego son llamadas por el número que les tocó.

El seguridad de la puerta tenía en sus manos unos 300 nombres escritos a mano, mientras que los que iban llegando se anotaban en una nueva lista que ya tenía 254 inscritos a las 11:15 de la mañana. Apenas iban atendiendo al número 104 del primer listado y aunque el puesto labora hasta las 2:00 P.M., el compromiso era brindar el servicio a todo el que estuviera anotado.

Con respecto a los centros privados, visitamos tres laboratorios reconocidos y no había más de cinco personas en cada uno, quienes acudieron principalmente para hacerse la prueba por motivo de viajes.

En la jornada del domingo sí tuvieron una presencia abrumadora, trabajando horas extra para poder atender la gran demanda.

“¡Todo el que viene es prueba nada más, eso es COVID y COVID! Eran las 3:00 de la tarde y no me había podido desayunar” dijo el seguridad (sin querer identificarse) de uno de los laboratorios ubicado en Piantini, quien no pudo poner en pausa sus labores por el flujo incesante de personas el pasado domingo.

¿El inicio del fin de la pandemia? Los médicos españoles Adolfo García Sastre y su esposa, Ana Fernández Sesma, son dos virólogos que laboran en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Estos especialistas afirman que “gracias a la ciencia, vamos a salir de esto pronto”. En un video grabado para el presentador Jesús Callejas, los catedráticos afirman que “ya se ve la luz al final del túnel”, ya que “las vacunas nos están protegiendo de enfermedad grave, hospitalización y muertes, aunque vengan más olas”. García afirma que como la mayoría ya está inmunizada, el coronavirus “va a seguir entre nosotros, pero solo va a causar catarro y unos pocos casos de enfermedad severa, para los cuales va a haber ya medicamentos”. Ambos doctores piden mantener el uso de mascarilla y distanciamiento. Mediante el boletín 648, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer este lunes 478 nuevos contagios de COVID-19 y cero decesos. La positividad diaria está en 17.01 % y la acumulada en 4.61%. Unos 255 pacientes se encuentran ingresados para una ocupación de camas COVID de 11 %, 71 pacientes en camas UCI , (un 12 %) y un 14% de uso de ventiladores.