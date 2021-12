¿En cuáles centros de vacunación puedes recibir la vacuna Pfizer?

Con el nuevo esquema de vacunación de tres dosis, el Ministerio de Salud reiteró la recomendación de la administración de vacunas de forma combinada, es decir que, quien recibió las dos de Sinovac se recomienda la administración de Pfizer o AstraZeneca.

En ese sentido, casi todos los centros de vacunación habilitados en el Gran Santo Domingo cuentan con Pfizer, más no todos con AstraZeneca y la mayoría de los centros que aplican esta última la administran como segunda dosis.

Alguno de los centros donde las personas pueden encontraren elson el Instituto Dermatológico el cual está abierto de 8:00 am a 2:00 pm, en, Sambil, Ágora,que también cuenta con, Plaza Lama de la avenida Nicolás de Ovando y en la del 27 de febrero (9:00 am a 4:00 pm).

También en Downtown Center (9:00 am a 7:00 pm), en la Bodega del Supermercado Nacional de la 27 de Febrero, en el Centro Olímpico, en la Universidad OyM, en el Centro Olímpico (9:00 am a 4:00 pm), y en el Estadio Quisqueya (2:00 pm a 8:00 pm).

De igual forma, en los hospitales Moscoso Puello, Santo Socorro (que también cuenta con AstraZeneca), Jacinto Mañón, De La Mujer, maternidad la Altagracia, Mata Hambre y en la Plaza de la Salud (8:00 am a 4:00 pm), así como en el Ministerio de Salud Pública.

Estas dosis estarán disponibles en esos centros hasta el 2 de enero del 2021; sin embargo, todos los puestos de vacunación estarán cerrados el viernes 31, según informaciones del programa VacunatéRD.

Santo Domingo Este

En Santo Domingo Este en el polideportivo de La Fuerza Aérea Dominicana en San Isidro (8:00 am a 4:00) pm y el Centro Diagnostico de Guerra, que funciona de 8:00 am a 2:00 pm.

También en la Armada Dominicana en la avenida España (8:00 am a 2:00 pm), en Mega Centro donde también tienen AstraZeneca (9:00 am a 4:00 pm), el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (9:00 am a 1:00 pm) y los clubes Los Billeteros y el Rosal (9:00 am a 2:00 pm).

De igual forma en el Parque del Este (9:00 am a 2:00 pm), la Maternidad de Los Mina (8:00 am a 2:00 pm), en los supermercados Olé de la avenida España y del Farolito (9:00 am a 2:00 pm) y en el hospital Darío Contreras (9:00 am a 1:00 pm).

Santo Domingo Norte

En Santo Domingo Norte en la estación de bomberos Guaricanos, en el hospital Reynaldo Almanzar, enel teleférico charles De Gaulle, en las estaciones del metro Mama Tingo, Gregorio Luperón y José Francisco Peña Gómez.

También en el parqueo de la tienda Vestir de Hoy, en las Unidades de Atención Primaria San Felipe, Sierra Prieta, Guanuma, Las Palmillas y Mata Mamon. Todos estos centros estarán funcionando de 8:00 am a 3:00 pm.

Centros con Pfizer en Los Alcarrizos y Pantoja Plaza Peña Gómez, Banreservas, Tienda Garrido, Hipermercado Ole, Hosp Vinicio calventi, Centro Medico Cristiano Elías Santana, Debajo del elevado de los Alcarrizos, Hosp. Municipal Alcarrizos II, Multiuso Pantoja, Ayuntamiento De Pedro Brand.

Santo Domingo Oeste Hospital Municipal de Engombe, CPN COSALUD, CPN Comunal Las Palmas, Hospital Marcelino Vélez, Puesto Móvil Caballona, CPN La Hora de Dios, Iglesia Luz y Vida , Puesto Móvil Bienvenido, Plaza Leonardo, Móvil ASDO, Los coquitos, Fundación Pedro Martínez, Estación del Metro María Montes, Parroquia San Pedro Nolasco, Club Banco de Reservas, Multiuso El Abanico