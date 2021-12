En los centros de vacunación se vivía un ambiente diferente en la mañana del martes.

Luego de que el pasado lunes, el ministerio de Salud Pública emitiera la resolución número 000069, que establece un esquema de vacunación de tres dosis contra el COVID-19 para todas las personas mayores de 18 años, presentación de tarjeta de vacunación con estas tres dosis a partir del 31 de enero de 2022 y una cuarta dosis opcional luego de los seis meses de la tercera inoculación, aumentó la demanda del biológico.

Un ejemplo palpable se notó en el puesto ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte cuando a las 11:00 de la mañana de este lunes 27 solo 15 personas habían acudido a colocarse la tercera dosis. En cambio, luego del anuncio de la resolución, a la misma hora del martes, en este centro unas 75 personas ya se habían vacunado y 55 esperaban en las gradas a ser atendidas.

De acuerdo al doctor Cheitto Almonte, encargado del puesto, hubo que pedir un refuerzo de insumos porque se agotó parte del material utilizado en la vacunación.

Te puede interesar EEUU dice ahora que la prevalencia de ómicron es menor a la antes anunciada Miles de cancelaciones de vuelos agregan frustración a la pandemia Con contagios en alza, Latinoamérica apuesta a la vacunación ante ómicron

Antes de las 11:00 de la mañana, Diario Libre visitó tres puestos de vacunación donde afirmaron no tener todavía la orden de aplicar la cuarta vacuna aunque ya la resolución se había emitido y tenían personas interesadas en aplicársela. Esta decisión cambió pasada esta hora, cuando los supervisores habrían recibido el visto bueno.

Otro centro que debió pedir refuerzos fue el ubicado en Multicentro Churchill.

“Comparado con semanas anteriores el flujo ha subido. Hemos tenido que pedir más vacunas porque se habían acabado. Abrimos a las 8:30 de la mañana y no ha parado. Están viniendo por tercera dosis y preguntando por la cuarta”, dijo la doctora Cesimir Mariano, supervisora del puesto. De acuerdo a la galena, más de 500 personas ya habían visitado el lugar en la mañana del martes.

Sigue gran demanda de pruebas COVID

Las largas filas para la realización de pruebas PCR y antigénicas se mantienen. Al mediodía de ayer ya se había paralizado la inscripción de nuevas personas en el listado del local del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico, que ya alcanzaba los 600 registros.

“Yo vine el lunes desde la mañana y me fui a las 5:00 de la tarde. Hoy vine desde las 8:00 de la mañana y me tocó el número 260”, dijo una señora que no quiso ser identificada mientras esperaba. A las 12:30 p.m. la fila iba apenas por el número 227.

De acuerdo a la neumóloga Mayrení Marte, pasados los seis meses de la inoculación va descendiendo el nivel de anticuerpos y de ahí la importancia de aplicarse el refuerzo.

“Estoy de acuerdo con una tercera y cuarta dosis. Nosotros estamos aprendiendo que la efectividad de las vacunas que tenemos es de seis meses y así seguirá hasta que no tengamos nuevas vacunas de acción más prolongada”.

Con relación a su consulta, la doctora asegura que está viendo “muchos pacientes con influenza y con COVID. Eso es una realidad. Los pacientes con COVID sí es verdad que tienen síntomas más leves, menos hospitalización y cada vez, pacientes más jóvenes”.

Boletín 649

El Ministerio de Salud Pública reportó este martes un incremento en los casos activos de la enfermedad, con 655 nuevos casos, elevando a 3,410 el total de personas afectadas en la actualidad.

Se reportaron cinco defunciones, lo que aumenta el acumulado de fallecidos a 4,243.

La positividad diaria aumentó a 17.22 %, así como un incremento en ocupación de camas COVID, (263 de 2,261 disponibles) y camas UCI (76 en uso de 585).

Países que toman la delantera y alistan la cuarta dosis La variante ómicron ha puesto en alerta a decenas de países, incluyendo a la República Dominicana, que desde ya avanza en la adopción de nuevas medidas, como la aplicación de una cuarta dosis para prevenir la enfermedad. Entre los países que han tomado la delantera está Israel, que comenzó este pasado lunes los ensayos para una cuarta dosis en cientos de pacientes sanos, según reportan medios internacionales. Uruguay ha comenzado a programar también una cuarta dosis que será recibida, particularmente, por las personas con inmunosupresión moderada y severa por distintas patologías. Las autoridades sanitarias de Chile también han confirmado que, a partir del 15 de febrero del 2022, comenzarán a administrar una cuarta dosis a los “grupos seleccionados”, incluyendo adultos mayores, personal sanitario y personas con comorbilidad. De igual forma, en Brasil, el ministerio de salud informó que, las personas inmunodeprimidas podrán recibir una cuarta dosis de vacuna, cuatro meses después de la aplicación de la tercera.

El doctor Waldo Ariel Suero al momento de vacunarse por cuarta vez. (Eddy Vittini)

Waldo se vacuna por 4ta vez Diario Libre captó al expresidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Waldo Ariel Suero, mientras se inoculaba por cuarta ocasión en el puesto de VacúnateRD ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.“Nosotros estamos muy de acuerdo con que se haya implementado la cuarta dosis en personas mayores de 60 años. Hay una franja de la población que no quiere vacunarse de ninguna forma y deben entender que deben vacunarse, por eso el gobierno tomó la medida de exigir la tarjeta. Más que una cuarta dosis, creo que el término que debe usarse es refuerzo”, señaló Suero.