Opiniones a favor y en contra sobre la colocación de tercera y cuarta dosis

La resolución 000069 emitida el pasado lunes por el ministerio de Salud Pública, que obliga a la presentación de la tarjeta de vacunación con tres dosis a partir del 31 de enero de 2022 o una prueba PCR negativa de una vigencia n mayor de siete días para ingresar a espacios públicos y privados y la colocación opcional de una cuarta dosis luego de seis meses, ha movilizado a algunos a ponerse la vacuna, mientras otros consideran que la medida es exagerada.

“A mí me gustaría esperar un poquito más para la cuarta dosis. Yo me apoyo en investigaciones que hayan hecho y por eso yo me puse la tercera hace como tres meses. Cuando ya vi que había varios estudios dije: ¡OK, vamos arriba!, pero una cuarta todavía no”, comentó Jeremy Olivo.

“La tercera dosis me la puse porque entendía que era lo correcto. Cuando dijeron que iban a vacunar con Pfizer me animé. Antes de decir que había una cuarta dosis ya yo tenía programado ponérmela de enero a febrero”, dijo Nathy Mateo.

Manuel Soto esperando los 15 minutos reglamentarios luego de vacunarse. (Eddy Vittini)

“No sabía ese dato, no sabía eso. Yo vine porque me tocaba”, dijo Manuel Soto al preguntársele si la resolución emitida el lunes por el ministerio de Salud había sido el catalizador para vacunarse. Al enterarse de la medida dijo: “Ah, pues tengo que traer a mis dos hijos para que se pongan la otra vacuna”.

“Desde que vi la noticia dije no hay de otra, hay que ponérsela, pero si no me obligan la cuarta dosis no me la voy a poner porque es demasiado vacunar y yo estoy muy viejita para eso, pero si obligan, ni modo”, afirmó Kathy Zorrilla.

Joan Herrera fue a acompañar a su amigo Mariano González al puesto de VacúnateRD ubicado en Plaza Lama y ya que estaban ahí, Mariano lo convenció de que se colocara la segunda dosis a la que Joan había estado renuente.

Mariano González al momento de colocarse su tercera dosis. (Eddy Vittini)

“Llegué y ya estoy cogiendo miedo” exclamó Joan, a lo que Mariano, quien ya va por su tercera dosis y por solicitud de sus empleadores acudió al puesto, le contestó: “ningún miedo, usted se va vacunao’ hoy de aquí”, animándolo y advirtiéndole, a la vez, que todavía le faltaba una tercera para poder cumplir con la resolución e ingresar a espacios públicos y privados y medios de transporte.

Sobre la cuarta dosis, González dijo estar dispuesto a inocularse “si lo amerita”.

Este martes la asistencia a los puestos de vacunación registró un marcado ascenso en comparación a semanas anteriores cuando era común encontrar a los vacunadores hablando entre sí “para matar el tiempo” porque los interesados en inocularse llegaban a cuentagotas.

Sube la demanda de vacunas

De acuerdo a Lissette Lorenzo, supervisora del puesto de vacunación en el local de La Bodega, en la primera jornada tras el anuncio de la resolución asistieron entre 70 a 80 personas. “Pura tercera dosis y algunas personas que han venido preguntando por la cuarta. Es el primer día”, admitió.

Asimismo, Soribel González, representando el puesto VacúnateRD en Plaza Central, confirmó que “hay personas que han venido buscando la tercera y cuarta dosis. La emisión del comunicado y como ya tenemos ómicron en el país, ha influido a que las personas vengan”.