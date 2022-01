Abinader revela no contemplan restricciones por aumento de contagios de COVID-19

El presidente de la República, Luis Abinader, manifestó este lunes que el gobierno aún no contempla tomar medidas restrictivas de confinamiento ante el incremento de casos de COVID-19 notificados en los últimos días.

El mandatario, quien este lunes participó en una reunión con el Gabinete de Salud, sostuvo que, aunque la positividad ha incrementado, el porcentaje de letalidad ha bajado.

“Continuamos con las reuniones en sesión permanente, pero mientras tanto con ese nivel tan bajo de letalidad y con un nivel también bajo de hospitalización todavía no tenemos ninguna medida, como no la tiene ningún país del mundo”, indicó.

Sostuvo que la positividad este lunes se ubica en 44.23 %, pero que la letalidad ha bajado de 1.02 a 1.00 %.

“O sea estamos ante una quinta ola, pero es una quinta ola, si bien de mayor contagio de mucho menor letalidad y también donde una gran parte están asintomáticos y otra parte con muy leves condiciones de la enfermedad”, expresó Abinader.

Dijo que gran parte de los países del mundo continúan sin tomar decisiones de confinamiento.

“La ocupación hospitalaria está en un 19 %, o sea que no tenemos estrés hospitalario, sí tenemos muchos pacientes ambulatorios y me informan en los hospitales también públicos y privados que muchas personas que van llegan con otra condición y al hacerle la prueba, pues no lo sabían porque llegaron con otra condición”, indicó.

Abinader sostuvo que continuarán observando las cifras y que lo que están viendo es el tema del ausentismo laboral.

“Hemos pedido al Ministerio de Defensa para que active médicos militares y personal de salud de las tres ramas de las Fuerzas Armadas para que estén en coordinación en caso de que fuera necesario con el Gabinete de Salud”, dijo Abinader al responder preguntas a los periodistas durante una rueda de prensa en la que anunció pensiones para 4,133 afiliados del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).