Abinader confirma quinta ola con más contagios y menos letal

El presidente de la República, Luis Abinader, manifestó este lunes que el gobierno aún no contempla tomar medidas restrictivas de confinamiento ante el incremento de casos de COVID-19 notificados en los últimos días.

El mandatario, quien participó en una reunión con el Gabinete de Salud, sostuvo que, aunque la positividad ha incrementado, el porcentaje de letalidad ha bajado.

“Continuamos con las reuniones en sesión permanente, pero mientras tanto, con ese nivel tan bajo de letalidad y con un nivel también bajo de hospitalización, todavía no tenemos ninguna medida, como no la tiene ningún país del mundo”, indicó.

De acuerdo al boletín epidemiológico número 655, la positividad este lunes se ubicó en 44.23 %, pero la letalidad ha bajado de 1.02 a 1.00 %. Se reportaron 2,856 nuevos contagios, suponiendo un máximo histórico de casos diarios, impulsado por la variante ómicron.

RD entra de lleno en la quinta ola COVID-19 (Osíades Mora)

Las autoridades de Salud indican que se procesaron 11,050 muestras, de las cuales 6,294 fueron muestras PCR y 4,756 pruebas antigénicas. Se notificaron dos nuevas defunciones.

“Estamos ante una quinta ola, pero es una quinta ola, si bien de mayor contagio, de mucho menor letalidad y también donde una gran parte están asintomáticos y otra parte con muy leves condiciones de la enfermedad”, expresó Abinader.

“La ocupación hospitalaria está en un 19 %, o sea, que no tenemos estrés hospitalario, sí tenemos muchos pacientes ambulatorios y me informan en los hospitales públicos y privados que muchas personas que van llegan con otra condición y al hacerle la prueba, tienen COVID, pues no lo sabían porque llegaron con otra condición”, detalló.

Así lucía este lunes la fila de personas demando pruebas PCR y antigénicas en el nuevo puesto del pabellón de esgrima. (Dania Acevedo)

Las siete ocasiones con más de 2 mil casos

Desde el inicio de la pandemia, ya van siete ocasiones en las que se reportan más de dos mil casos diarios: los 2,856 reportados en el boletín 655 y 2,026 reportados en el boletín 654.

Las otras cinco ocasiones fueron el 25 de julio de 2020, con 2,012 casos durante la primera ola.

En medio de la segunda ola, el 3 de enero de 2021 se reportaron 2,043. El 8 de enero de 2021 se registraron 2,106 casos, el 15 de enero se reportaron 2,370 casos y el 29 de enero se registraron 2,141.

Desde hacía semanas no se formaban filas para vacunas en el puesto del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. (Dania Acevedo)

Sube demanda de vacunas

En la mañana de este lunes ya se empezó a notar el efecto de la resolución 000069, que sumada al alza de casos positivos de coronavirus y a la conclusión de las celebraciones por el Año Nuevo, motivó a decenas de ciudadanos a dirigirse a un centro de vacunación en busca de su dosis de refuerzo.

De acuerdo a la doctora Alexandra Montero, supervisora del puesto VacúnateRD en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, las primeras personas en ser atendidas ya estaban en fila desde las 6:00 A.M.

“Uno tiene que aprovechar y ponerse esa vacuna, esto es gratis”, dijo Francisco Sepúlveda, de 66 años, quien admitió que prefirió esperar a que pasaran las celebraciones navideñas para colocarse su tercera dosis de vacuna anti Covid.

En cuanto a las pruebas PCR y antigénicas, fue necesario habilitar un nuevo punto de toma de muestra en el pabellón de esgrima por la concentración masiva en el Pabellón de la Fama, que continúa operando con personas que llegan desde las 5:00 de la madrugada y reciben sus resultados cerca de las 11:00 de la mañana.