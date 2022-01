Empresas se mantienen exigentes con resultados negativos a pruebas COVID

Con la detección de 3,700 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, no resulta sorprendente que las largas filas para la toma de muestras PCR y antigénicas se mantengan, especialmente en el distrito Nacional, donde de acuerdo al boletín epidemiológico 656, se detectó el 28 % de los casos a nivel nacional.

Como parte del recorrido de Diario Libre por estos centros, pudimos notar una gran presencia de personas con sus uniformes de trabajo en las filas.

Una de ellas es Rosaury, quien trabaja en una empresa de telecomunicaciones y desde temprano se dirigió a la sede del ministerio de Salud Pública porque dos de sus compañeros están afectados de coronavirus y ya se encuentran de licencia médica en sus casas. La joven tiene sospechas de contagio y decidió hacerse la prueba para descartar o confirmar la infección.

“Me dio esa gripe mala y me mandaron del trabajo a hacerme la prueba”, dice Miguel Martínez, residente en Herrera, quien confesó que tiene mucha tos, fiebre y dolor de cabeza. De resultar positivo, sería la segunda vez que Martínez se infecta de coronavirus.

Con cierta preocupación, Maciel, quien no quiso revelar su apellido porque trabaja en una empresa bancaria, se sumó a la fila de Salud Pública porque un compañero de departamento ya resultó positivo y ella está presentando síntomas. Por exigencia de la empresa debe presentar una prueba negativa para reintegrarse a sus labores.

La felicidad de un resultado negativo

Antonio García, de 59 años, llegó a las 6:00 de la mañana al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte a realizarse la prueba de COVID en compañía de su madre, Rafaela Báez, de 78 años. Antonio ya había sido diagnosticado con COVID-19 y le atemorizaba haber contagiado a su madre.

Luego del tratamiento médico, dijo sentirse “nítido” y salieron muy contentos al obtener ambos resultados negativos.

Madre e hijo, residentes en Capotillo, cuentan cada uno con dos vacunas anticovid.

“Muy bien organizado está eso ahí. Ahora desde que pueda voy a ponerme mi tercera vacuna”, aseguró García.

En el caso de Frida Medina, residente en Miami, su sorpresa fue cuando ya se estaba preparando para regresar a su casa luego de celebrar las festividades navideñas en el país junto a sus hijos y nietos y en la prueba que iba a presentar en el aeropuerto salió positiva.

“Yo no lo creía porque no tenía nada de síntomas. yo no tenía tos, ni fiebre, ni dolor de cuerpo, nada”, exclamó Medina, quien ante la incredulidad, se hizo la prueba en un laboratorio privado y también acudió al servicio gratuito de salud Pública en el Centro Olímpico para estar doblemente segura.

Al recibir los resultados donde decía que el virus no había sido detectado, Frida salió dando saltitos de alegría.

“Yo traje mi prueba negativa de allá, pero parece que lo incubé aquí. De inmediato inicié un tratamiento médico y ya subí las defensas. Tengo mi trabajo en Miami y me están esperando. Ahora voy a la línea aérea a buscar el vuelo más cercano”, dijo la mujer que hasta el momento, ha recibido dos dosis de vacuna.

Actualmente, 6,941,384 personas han recibido la primera dosis de la vacuna anticovid; 5,703,471 la segunda dosis y 1,462,639 la dosis de refuerzo, para un total de 14,107,896 dosis aplicadas.

El teletrabajo como alternativa De acuerdo a Kathia Hernández, gerente de la sucursal Luperón de la empresa de recursos humanos ACERH, este repunte de casos positivos de coronavirus ha hecho que muchas empresas “retomen el teletrabajo con más fuerza”. La especialista en gerencia humana explicó que se pueden idear sistemas con horarios rotativos en puestos operativos, si no, ampararse en herramientas digitales como Meet, Hangout o WhatsApp para mantener el monitoreo y status de las tareas. “El teletrabajo es factible si se lleva con compromiso, responsabilidad y mucha comunicación entre los miembros del equipo”, enfatizó.