Ómicron apunta a ser más leve que otras variantes de COVID-19, según The New York Times

Ómicron es más suave que las anteriores variantes de COVID-19, según un artículo publicado este miércoles por el diario estadounidense The New York Times en su sección "The Morning".

De acuerdo a la información, las razones que pueden ubicar a ómicron como más leve se basan en los síntomas, las hospitalizaciones y la tasa de mortalidad.

“Es menos probable que alguien infectado con ómicron necesite tratamiento hospitalario que alguien infectado con una versión anterior de COVID-19. Un análisis de pacientes en Houston, por ejemplo, encontró que los pacientes de ómicron tenían solo alrededor de un tercio más de probabilidades de necesitar hospitalización que los pacientes de Delta”, explica el artículo firmado por el periodista David Leonhardt.

Sin embargo, indica que las hospitalizaciones están aumentando en los Estados Unidos porque ómicron es tan contagioso que ha provocado una explosión de casos.

Estados Unidos registró el pasado lunes más de un millón de casos de coronavirus, una cifra diaria que no se había reportado en ningún lugar del mundo durante esta pandemia, según un balance de la Universidad Johns Hopkins y publicado por la agencia de noticias AFP.

El artículo de The New York Times indica que además de los síntomas, el segundo elemento evaluado es la hospitalización más leve en casos de ómicron.

“Ómicron no solo es menos probable que envíe a alguien al hospital. Incluso entre las personas que necesitan atención hospitalaria, los síntomas son, en promedio, más leves que entre las personas que fueron hospitalizadas en oleadas anteriores”, asegura.

Explica que las muertes por COVID-19 probablemente seguirán aumentando en los Estados Unidos en las próximas semanas, pero que “es poco probable que el aumento de muertes sea tan grande como el aumento del verano pasado, durante la ola delta”.

OMS advierte

Este martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa advirtió que el aumento de los casos de ómicron en todo el mundo podría aumentar el riesgo de que aparezcan nuevas variantes más peligrosas.

"Cuanto más se extienda ómicron, más se transmite y más se replica y más probabilidades tiene de generar una nueva variante", dijo a AFP la responsable de emergencias de la OMS, Catherine Smallwood.

La OMS sostuvo que le preocupa que las variantes ómicron y delta del coronavirus produzcan en conjunto un “tsunami” de casos de COVID-19.

RD

El pasado lunes el presidente de la República, Luis Abinader, manifestó que el gobierno aún no contempla tomar medidas restrictivas de confinamiento ante el incremento de casos de COVID-19 notificados en los últimos días.

“O sea estamos ante una quinta ola, pero es una quinta ola, si bien de mayor contagio de mucho menor letalidad y también donde una gran parte están asintomáticos y otra parte con muy leves condiciones de la enfermedad”, expresó el mandatario.

Dijo que gran parte de los países del mundo continúan sin tomar decisiones de confinamiento.