Padres se manifiestan a favor y en contra del retorno presencial a clases

Aunque el Ministerio de Educación catalogó de “voluntario” el regreso a clases con presencia física de profesores y estudiantes para este próximo martes 11 de enero, algunos padres entienden que retomar el modo presencial es una medida desafortunada en medio de esta quinta ola de COVID-19, otros entienden que es parte del dinamismo económico y social al que hay que ajustarse en tiempos de pandemia.

“Como está esto, no estamos de acuerdo. Ahorita mandamos esos niños al colegio y viene la ola pa' tra'”, dijo Máximo Santos, padre de dos niños de 1 y 6 años de edad, quienes se estaban realizando una prueba rápida de detección de coronavirus en el recinto de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).

“Yo lo veo bien, es que no nos podemos encerrar de nuevo. Ese encierro lo que trae es más problemas. En el inicio de clases, gracias a Dios, ni siquiera gripe les ha dado. Se ha mantenido bien la higiene y el distanciamiento en su colegio”, dijo Martha Bobadilla, residente en Ciudad Real, sobre cómo fue para sus hijos el primer cuatrimestre de este año escolar 2021-2022.

“Mi mamá salió positiva ayer y traje a mis tres hijos a hacerles prueba porque empiezan la escuela el martes”, reveló Diana Valdez, quien trabaja en el departamento de cocina de un centro educativo. “Si cierran, hay que aceptarlo. Si abren, tengo que ir a trabajar porque si no voy, me despiden. Tenemos que cuidarnos y protegernos. Mi mamá no sale de la casa y está triste porque no sabe cómo se contagió”, argumentó mientras esperaba resultados en el Coliseo Carlos Teo Cruz junto a sus tres vástagos.

“No estoy de acuerdo (con el regreso presencial a clases). La población se juntó demasiado en esta época navideña y no hubo el respeto adecuado”, afirmó José Ramón Domínguez, quien por motivo de viaje estaba junto a sus tres hijos menores de edad en turno para la toma de muestra en la sede del Ministerio de Salud Pública.

Glenda Rúa, reside en Cristo Rey y madre de tres niños, dos de ellos ya están positivos a coronavirus. En la mañana de este viernes le realizó una prueba antigénica al más pequeño de sus retoños para determinar, si al igual que sus hermanas, se había contagiado. “El más chiquito va a un cuido, pero a las grandes yo no las voy a mandar a la escuela porque ellos no se saben cuidar como nosotros”, aseguró.

“En diciembre todo se quedó oculto para que la gente gastara los chelitos en las fiestas, entonces ahora han reducido el tiempo de confinamiento en la casa y tú tienes que ir al trabajo igualito, entonces no hay una equidad. Me parece excelente que se abran las clases”, argumentó Ana Polanco, quien en compañía de su pareja, Jesús Contreras, se realizó pruebas subsecuentes porque tanto ellos como uno de sus dos hijos contrajeron el virus.