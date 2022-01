Baja la letalidad de COVID-19 con la ómicron

El director del Hospital Infantil Robert Reid Cabral, Clemente Terrero, afirmó este lunes que el flujo de niños con condiciones agravadas ha disminuido y que el área de emergencia “ya no está abarrotada”.

El infectólogo ha notado una baja en los pacientes con afecciones de influenza en este mes de enero.

Pese a que los casos de COVID-19 han mejorado en este hospital, Terrero informó que por instrucciones del Servicio Nacional de Salud (SNS) se habilitará una tercera área de internamientos en ese centro, donde actualmente hay 27 niños contagiados con el virus, todos en condiciones estables y ninguno conectado a un ventilador.

De acuerdo al boletín epidemiológico 669, las autoridades sanitarias reportaron 6,331 nuevos contagios de COVID-19, elevando a 37,866 la cantidad de casos activos. Se tomaron 29,717 muestras, de las cuales 22,764 fueron PCR y 6,953 antigénicas.

A pesar de que se reportó una defunción, la letalidad bajó a 0.85 % y la positividad se situó en 35.93 %. Se registró un alza al 38 % en la ocupación de camas COVID y a un 31 % en uso de ventiladores. Las camas UCI se mantienen sin variación, a un 38 % de capacidad.

El Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo siguen registrando la mayor cantidad de contagios. En el caso de Espaillat, se observa una baja con 334 nuevos casos, luego de haber reportado 1,155 en el boletín anterior.

RELACIONADAS

Empresas insisten con pruebas negativas

En vista del aumento de contagios por COVID-19, empresas del sector público y privado muestran preocupación por sus colaboradores, los cuales son enviados de manera masiva en busca confirmación o descarte de infección.

La semana pasada el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, manifestó que, si los ciudadanos no presentan síntomas y pasada la licencia por siete días, no es necesario realizarse una muestra de seguimiento al virus, para no utilizarlas de manera “abusiva”.

Sin embargo, tras un recorrido realizado por Diario Libre por diferentes establecimientos de toma de muestras, encontramos casos de personas que por exigencia del trabajo se han realizado varias pruebas en menos de un mes.

Tal es el caso de la señora Cristina Isa Rosario, de 32 años, quien ha acudido al punto de muestra ubicado en Salud Pública en busca de su cuarta prueba de COVID-19, ya que según explicó, en su departamento, “varias personas han dado positivo y el jefe de una vez nos manda para acá”.

Crismelia Luciano, quien labora para una empresa privada, se dirigió al centro de pruebas ubicado en el Partido Reformista Social Cristiano junto a cuatro compañeros de trabajo, por presentar fiebre, tos y otras afecciones. La empresa los envió a examinarse.

"“En los próximos días la asistencia para la vacuna de refuerzo aumentará, en vista de que estamos a poco tiempo de que entre en vigencia la resolución”." Jesús Suardí Director Área IV de Salud “

Servicio en días feriados

A pocos días para que entre en vigencia la exigencia de la tarjeta de vacunación con tres dosis, solo 1,618,069 dominicanos se han aplicado el refuerzo.

Los centros de vacunación y de pruebas para detectar COVID estarán laborando hasta el mediodía durante el próximo fin de semana festivo por motivo al Día de la Altagracia y el natalicio de Juan Pablo Duarte.

Piden no vendan pruebas en farmacias El Colegio Dominicano de Bioanalistas (Codobio) califica de “imposible” la venta en farmacias de pruebas antigénicas para COVID-19, por considerar que la confiabilidad de los resultados solo se logra si son ejecutados por el personal competente, con un control de las muestras. Asimismo, la presidenta del organismo, Rita Solís, consideró “absurdo” no requerir una prueba negativa para reintegrarse al trabajo pasada la licencia de siete días.