Neumólogo dice el 85 % de pacientes vacunados presenta síntomas leves

En el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre ómicron, el organismo asegura que la protección de las vacunas ante posibles formas graves de COVID ha bajado con la reciente variante del coronavirus a un 50 %, aunque con dosis de refuerzo ese porcentaje aumenta al 80 %.

El neumólogo e intensivista dominicano Emil Jorge Manzur ha sido testigo en su práctica médica de esta afirmación.

El doctor ha estado trabajando jornadas extendidas sin horas fijas de salida, a tal punto que los pacientes que llegan a la consulta sin cita y desean un turno, se les advierte que tendrían que soportar un tiempo de espera de hasta 10 horas, y esto es considerando que, en comparación a la semana anterior, el volumen de pacientes ha bajado un 30 %, pero aún sigue sido una cifra elevadísima de pacientes diarios.

“Más de un 85 % de los pacientes que están viniendo a consulta están vacunados y presentan síntomas muy leves. Los no vacunados sí están llegando con neumonía, los que tienen dos dosis tienen más afecciones que los que tienen tres vacunas”, aseguró el galeno.

El profesional con ejercicio en el Centro Médico Domínico-Cubano insiste en la importancia de una dosis de refuerzo. “Nosotros somos felices de que la gente diga que es una gripe mala que tiene, porque significa que el COVID le dio leve, pero esos leves son los pacientes que ya están vacunados”, dijo al ser entrevistado por Diario Libre.

El neumólogo reiteró “que la vacuna no va a impedir infección, sino que sea leve y el paciente no se muera. No hay razón que justifique no ponerse la tercera dosis, la evidencia lo avala”.

Dijo que la gente no está entendiendo la dimensión del COVID-19 y por eso “se van a los teteos porque no les está tocando la puerta de su casa, porque el porcentaje de agravados es muy mínimo, pero sigue siendo un virus que continúa infectando”.

“Se le ha perdido el miedo porque es cierto que a la mayoría de los pacientes les va bien. Si tú tienes siete mil infectados en un día con una tasa de letalidad de casi un 1 %, estamos hablando de 70 pacientes diarios que hay que tener que ingresar. Todo el mundo está muy feliz excepto esos 70 pacientes que están buscando cama, que quieren buscar la mejor alternativa de internamiento”, explicó.

Manzur recomienda consultar a un neumólogo aun cuando los síntomas sean leves porque “mientras más temprano sea la atención médica, mejores pronósticos para el paciente, porque a todo el que le dio gripe después del 25 de diciembre es muy probable que fue COVID”.

¿Cómo diferenciar ómicron de delta en la consulta?

Para el doctor, la diferencia entre las variantes se puede sacar por la clínica de cada paciente. “El ómicron afecta las vías aéreas altas: nariz, garganta; delta presenta más dificultad para respirar, afectación de los pulmones bajas, flema, catarro, fiebre y causa más fallas respiratorias”.

Para confirmar el diagnóstico, el especialista puede solicitar al paciente que se realice un “panel de variantes” en un laboratorio privado, ante cualquier duda, pero para fines de tratamiento no representa ninguna diferencia establecer cuál variante ha sido la causante de la infección.

En casos de pacientes agravados, “medicamentos como Rendersivir y Regen-Cov son esquemas que verdaderamente ayudan. Lo que está contraindicado es el uso de Ivermectina”.

El doctor Manzur recomienda que a la hora de buscar un especialista, el paciente se trate con un médico que se mantenga actualizado y que preferiblemente lleve data de los casos tratados, “porque la información del ómicron cambia todos los días”.

Sobre la licencia de siete días por COVID

Al preguntarle si siete días de licencia son suficientes para la reposición de un paciente positivo al coronavirus, el neumólogo declaró que siempre va a depender del caso individual de cada paciente.

“La prerrogativa del tiempo de aislamiento lo determina el médico basado en clínica del paciente, los resultados de laboratorio y el pronóstico que uno ve en el paciente. ¿Qué es cierto?, que luego de siete días del inicio de los síntomas y del cese de los mismos, el ómicron es poco probable que infecte. Más del 70- 80 % de los pacientes no necesitan estar más de siete días aislados, ¿pero y el que sí?”, plantea el también intensivista e internista.

El doctor resalta que “no es lo mismo ómicron en un paciente asmático, en una embarazada o un paciente con una enfermedad autoinmune”.

Manzur confirmó que junto al alza de casos de coronavirus, también ha atendido “muchísimos pacientes de influenza” en las últimas semanas.

Con relación a la colocación de la dosis de refuerzo en pacientes que recientemente han dado positivo a COVID-19, Manzur confirma lo que ya dijo el Ministerio de Salud el pasado miércoles, que luego de una espera de un mes de superar los síntomas, el paciente se puede vacunar sin inconvenientes, siempre y cuando los síntomas fueron leves y no pasó al área de cuidados intensivos.

¿Estamos cerca del fin del COVID?

Para el especialista, “vamos a seguir aumentando exponencialmente (la cantidad de contagios) hasta que en algún momento agotemos el número de asintomáticos”.