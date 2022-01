Personas apuradas por tercera dosis, este lunes entra en vigencia resolución de Salud Pública

“Lo dejé para el último día”, “si no me vacuno no podré entrar al Metro”, “tuve COVID-19 recientemente”, son algunas de las excusas de muchos de los ciudadanos que acudieron este domingo a los distintos centros de vacunación en busca de la tercera dosis de la vacuna anticovid.

Este lunes entra en vigencia la Resolución 069 exige a los mayores de 18 años de edad la presentación de la tarjeta de vacunación con tres dosis para que puedan ingresar a espacios públicos o privados y utilizar los diferentes medios de transporte masivo.

La costumbre de dejarlo todo para última hora en algunos dominicanos se hizo presente en el proceso de inoculación. El escepticismo fue otro de los factores por lo que algunas personas consultadas confesaron que se mantuvieron renuentes en todo el mes de enero en acceder a un tercer pinchazo.

“Honestamente lo dejé para última hora y como trabajo en la semana vine domingo porque ya van a pedirla y esta semana tengo que hacer muchas diligencias en el banco”, admitió Elvis López, quien se trasladó de su residencia en San Isidro al Hospital Materno Infantil Santo Socorro, donde funciona un centro de vacunación.

“Si no me vacuno no podré entrar al Metro”, dijo un Gabriel García, un joven universitario que se mantuvo escéptico a la funcionalidad de la tercera dosis en el organismo. “Si no fuera una exigencia no me la pongo”.

Proceso de vacunación en el hospital Santo Socorro. FOTO: NEAL CRUZ Proceso de vacunación en el hospital Santo Socorro. FOTO: NEAL CRUZ Proceso de vacunación en el hospital Santo Socorro. FOTO: NEAL CRUZ Ciudadanos hacían largas filas para vacunarse en el centro de vacunación del hospital Santo Socorro. FOTO: NEAL CRUZ Punto de vacunación en Multicentro Churchill FOTO: NEAL CRUZ Personal verifica documento de identidad y la tarjeta del esquema de dos dosis. FOTO: NEAL CRUZ Centro de vacunación en parqueo de Plaza Lama, Churchill. FOTO: NEAL CRUZ

Contrario a su caso, están aquellas personas que no se habían vacunado porque en las últimas semanas tuvieron “la gripe mala” y COVID-19.

Las autoridades de salud han contraindicado la inoculación bajo procesos gripales o con el virus activo. En esos casos, el paciente debe recuperarse para vacunarse y en el caso específico de los positivos al coronavirus, deben esperar de 4 a 6 semanas para completar su esquema de vacunación.

Ante la espera de ese mes, los ciudadanos pueden presentar en sus trabajos un certificado que avale su reciente positividad.

Centros de vacunación Diario Libre realizó un recorrido en los centros de vacunación que funcionan en el Estadio Olímpico, Plaza Lama, Multicentro Churchill y Hospital Santo Socorro. Estos trabajaron en horario extendido hasta las 4:00 de la tarde, por la alta demanda de vacunas. Entre los ciudadanos, la tercera dosis era la más demandada y la vacuna Pfizer fue la más utilizada por los vacunadores. Los centros antes mencionados operaron con un total de 2,144 dosis de los antídotos de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac.

Vacunación en cifras

El último corte del portal VacúnateRD establece que al 29 de enero de 2022 en República Dominicana, 6,995,481 han recibido su primera dosis de vacuna; 5,787,787 la segunda dosis y 1,893,088 la dosis refuerzo, para un total de 14,705,863 dosis aplicadas desde que inició la jornada nacional de vacunación en febrero de 2021.

El porcentaje de vacunados con tercera dosis apenas alcanza al 21.9 % de la población. El Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Sociedad de Infectología solicitaron una prórroga al Ministerio de Salud Pública para la exigencia del esquema de tres pinchazos, sin embargo, el organismo ratificó la entrada en vigencia de su resolución este lunes.

