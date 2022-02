Vacunación mantiene el ritmo tras prórroga para tercera dosis

El anuncio por parte del Ministerio de Salud de la resolución 0005-2022, que concede una extensión al 21 de febrero el plazo para presentar la tarjeta de vacunación con tres dosis, no cambió la agenda de los ciudadanos que ya se habían programado para inocularse este lunes con la dosis de refuerzo.

“Ya yo salí de eso. No me la había puesto porque el trabajo no me dejaba”, afirmó Ernesto Ventura al salir del puesto de vacunación en la Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu).

“Por haraganería no lo había hecho”, argumentó Henry Betances.

Por su lado, Valentín Hidalgo entiende que la prórroga era necesaria “porque el tiempo no iba a dar para vacunar a todos”. “Yo vine a la buena de Dios. Mi esposa no quiere ponérsela, pero ella no sale de la casa. Yo soy vendedor y el que va a los bancos soy yo”, dijo Hidalgo mientras esperaba los 15 minutos reglamentarios tras la inoculación.

De acuerdo a Lady Jiménez, supervisora del puesto de la Unphu, el 95 % de la demanda de vacunas es de tercera dosis. Al momento de la visita, unas 15 personas estaban en fila y otras ocho estaban en el área de espera tras recibir la inyección.

En el puesto de vacunas ubicado en el Jardín Botánico Nacional reinaba un ambiente calmado donde unas 30 personas ya se habían vacunado pasadas las 10:30 de la mañana de este lunes.

César Acosta no fue con esa intención, sino, de sacar el registro de su motor en una estafeta justo al lado. Al ver que el servicio estaba rápido y sin fila, se animó a inocularse.

En cambio, Raulisa Mota, residente en Los Ríos, había pospuesto vacunarse con el refuerzo porque tuvo “efectos secundarios desagradables con las otras dos vacunas”.

Santo Socorro con alta demanda

El escenario opuesto al Jardín Botánico se pudo presenciar en el hospital infantil Santo Socorro donde se apreciaba una fila con más de 40 personas. Este centro tiene la particularidad que es de los cuatro de Santo Domingo que ofrece vacuna AstraZeneca y las personas que buscan específicamente este biológico acuden ahí a solicitarlo.

De acuerdo a la encargada del puesto, en la jornada del domingo trabajaron en horario extendido hasta las 4:00 de la tarde porque “la fila no cesaba”.

Mientras esperaba su turno, conversamos con María Pérez, una ciudadana que paradójicamente decía que “tenían que ponerla mucho antes porque somos muy irresponsables. Van a esperar al 21 de febrero y como quiera no se la ponen”, sin embargo, admitió que esperó hasta este 31 de enero para vacunarse porque “me enfermé y no tenía tiempo”.

Otro de los puestos que ofrece Pfizer, Sinovac y AstraZeneca es el del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Su supervisora, Carla Moreta, aseguró que “hay buen flujo, la gente sabe que hay una prórroga, pero igual ha venido”. Cerca del mediodía, unas 200 personas habían desfilado por el recinto, en su mayoría, buscando tercera dosis.

“Uno pone candado después que le roban, me quedé rezagado, pero como quiera me motivé”, dijo el maestro pensionado Jorge Trinidad.

Confusión sobre la tercera dosis

Al visitar diariamente los centros de vacunación es normal que algunos ciudadanos se desahoguen y externen todas sus inquietudes al personal de prensa.

Georgina Rivera llegó al Centro Olímpico sin saber que Salud Pública había emitido una prórroga para la presentación de la tarjeta con tres dosis.

“Vine, y si lograba vacunarme, estaba bien y si no, también. No entiendo para qué sirve la tercera dosis, se comentaron tantas cosas, que si chip o robo de identidad. Mi hijo no se la quería poner, pero le dije que se la ponga, y mi cuñado no se ha puesto ni la primera”, comentó con esa confianza como cuando hablas con una persona muy cercana.

En el caso de Miguel de la Cruz, su confusión era sobre la combinación heteróloga, pues no tenía claro cuál vacuna le correspondía luego de primera y segunda dosis con AstraZeneca.

Vacunación en cifras

Al 30 de enero, 6,996,090 de personas se han vacunado con primera dosis; 5,789,094 con segunda dosis y 1,907,481 con dosis de refuerzo.

En el boletín 683, Salud Pública reportó 1,193 nuevos casos positivos de COVID-19, tras procesar 8,509 muestras. Se notificaron dos nuevas defunciones, 7,183 casos activos y una ocupación hospitalaria al 19 % en camas Covid, 35 % en UCI y 22 % en uso de ventiladores.