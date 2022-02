El COVID-19 sigue a la baja con menos de seis mil casos activos

El Ministerio de Salud Pública, a través del boletín 684, reportó este martes 1,275 nuevos casos de coronavirus, para un total de 5,944 casos activos.

La última vez que se contabilizaron menos de seis mil casos activos fue el pasado 29 de diciembre, cuando en el boletín 651 se documentaron 5,242 infectados con el virus.

En comparación al boletín del pasado lunes, las autoridades de Salud establecen que hubo una reducción de 1,239 infecciones, cuando hace dos días se reportaban 7,183 contagiados por COVID-19.

Salud Pública notifica también la ocurrencia de tres muertes, elevando el total de fallecidos a 4,310 desde el inicio de la pandemia.

La tasa de positividad diaria se encuentra en 18.78 % y la letalidad de 0.77 %.

El boletín detalla que se procesaron 12,269 muestras, de las cuales, 1,807 fueron PCR y 10,412 antigénicas. Unas 6,789 muestras fueron para detección del virus por primera vez y 5,430 para muestras subsecuentes.

Igualmente, se informa que 382 camas COVID-19 se encuentran ocupadas, 67 menos que el lunes, representando el 16 % del total; 178 camas UCI están en uso, 25 menos que en el informe anterior, para una ocupación del 30 % y 106 personas conectadas a ventiladores, cuatro más que el lunes, para un aumento al 23 % de la capacidad.

Santo Domingo se alza como la demarcación con mayores casos nuevos con 283 contagios, seguida de Santiago con 257 y el Distrito Nacional con 205.

Barahona, Elías Pina, El Seibo, Pedernales y San José de Ocoa son las cinco provincias donde no se reportaron nuevos contagios.

Disminuye afluencia en puestos de vacunas

Puesto de vacunación auxiliar habilitado en el hospital Santo Socorro. (CLAUDIA FERNÁNDEZ)

Contrario al escenario que se venía repitiendo en días anteriores, donde se formaban varias filas de personas en busca de su dosis de refuerzo, tras el anuncio de la prórroga, en la jornada de este martes disminuyó la cantidad de vacunados

En el puesto del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte los valores se redujeron a la mitad, pasando de un promedio de 200 vacunados al mediodía del pasado lunes, a tan solo 100 en el día de ayer.

En el ministerio de Salud Pública solo se habían vacunado 78 personas en la tanda matutina.

Como en el hospital infantil Santo Socorro se estaba concentrando una gran cantidad de solicitantes, las autoridades de Salud habilitaron un puesto auxiliar para no aglomerar tantas personas en la carpa principal. Al momento de la visita, 12 personas esperaban recibir el pinchazo. El pasado lunes, en la fila había unas 40 en turno.

Acumulados al 31 de enero, se registran 6,999,277 de vacunados con primera dosis; 5,794,606 con segunda y 1,948,527 con refuerzo.

Escasa demanda de pruebas COVID

En el local del Pabellón de la Fama ya no se forman esas filas de más de 500 personas solicitando una prueba PCR o antigénica para confirmar o descartar contagio de coronavirus. En la actualidad, se puede subir directamente al segundo piso y proceder con el registro. En la mañana de este martes, se estima que solo 50 personas solicitaron pruebas en este local. Igual sucede en la carpa del ministerio de Salud, donde las sillas blancas que hace algunas semanas no daban abasto, ahora no alcanzan a ser ocupadas en su totalidad. Este martes 21 personas esperaban resultados y 12 se dirigían al área de registro. Tampoco se observan filas en los laboratorios privados ni en el jardín del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). El pasado lunes pudimos observar unas 10 personas esperando resultados, mientras que este martes las operarias del tráiler donde se toman las muestras hablaban entre sí en espera de que llegaran los interesados en analizarse. La encargada del puesto no quiso confirmar a Diario Libre la cantidad de muestras procesadas en el día.