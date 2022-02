Medicina de precisión para tratar a los pacientes con cáncer

Los medicamentos modernos salvan millones de vidas todos los años. Sin embargo, es posible que, aunque un tratamiento funcione para una persona, no sea el adecuado para otra o provoque efectos secundarios graves solo en determinados pacientes.

Factores como la edad, el estilo de vida y hábitos de consumo de alcohol y tabaco influyen en cómo responde el cuerpo a los medicamentos, pero también lo hacen los genes y ahí es donde interviene la medicina de precisión.

La medicina de precisión, también llamada "medicina personalizada" o "medicina genómica", es una forma de guiar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades basadas en los genes individuales de una persona, teniendo como objetivo personalizar la atención médica con decisiones y tratamientos adaptados a cada individuo.

“Según los genes o receptores que presenta tu tumor, así debe ser tu tratamiento. Ya los tratamientos no son tan generalizados como se procedía antiguamente”, afirmó la oncóloga clínica Evelyn Ruiz, que si bien trata todo tipo de patologías cancerosas, se ha especializado en cáncer de mama.

“Creíamos que con la pandemia íbamos a tener una disminución y ha sido todo lo contrario, cada vez hay más pacientes diagnósticas y cada vez más jóvenes, pero lo que más me sigue chocando es que llegan en etapas clínicas avanzadas”, comentó Ruiz en ocasión de conmemorarse cada 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer.

La oncóloga Evelyn Ruiz. (CLAUDIA FERNÁNDEZ)

La especialista estuvo participando en el Foro Heroínas Reales, organizado por la farmacéutica AstraZeneca, como una forma de crear conciencia sobre la importancia del diagnóstico y atención temprana de la enfermedad.

“Si el paciente llega con un cáncer en una etapa temprana, tal vez con cirugía y radioterapia puede alcanzar la sanación. ¡Un paciente con cáncer se puede curar!”, recalcó la galena con práctica profesional en el hospital Heriberto Pieter y en la Red Oncológica Dominicana Integral (RODI).

Según relata, si el paciente no tiene antecedentes familiares con historias de cualquier tipo de cáncer, a partir de los 40-45 años es recomendable la realización de mamografía y sonomamografía. En cambio, si ya se han diagnosticado casos en su círculo familiar, entonces las revisiones periódicas deben hacerse desde los 20-25 años.

El autoexamen sigue siendo la principal herramienta para la detección de cáncer y no tiene límite de edad. “Las mujeres debemos palparnos, conocer nuestro cuerpo. A veces nos enfocamos en ser madres, esposas, amigas, empleadas, nos diversificamos en tantas cosas y nos olvidamos de nosotras mismas”, señaló Ruiz.

De siete a diez días después de la menstruación es el momento ideal para realizar el autoexamen. En el caso de mujeres en etapa de menopausia, también deben incluir el autoexamen como parte de su rutina de cuidado personal, eligiendo un día fijo cada mes. También es importante la realización de chequeos ginecológicos y el Papanicolau.

“Aproximadamente un tercio de los casos de cáncer se pueden prevenir, y es aquí en donde las iniciativas de educación para la detección temprana y tratamientos personalizados, complementados con estilos de vida saludable y buenos hábitos alimenticios, son fundamentales. Sin embargo, hay factores de riesgo que no se pueden controlar, como la edad, un sistema inmunitario debilitado y la predisposición genética, principalmente en las mujeres que presentan mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2”, explicó el doctor Esteban Coto, director médico de AstraZeneca para Centroamérica y el Caribe.

La doctora Ruiz dijo que para llevar un tratamiento de precisión efectivo, es necesario contar con un equipo integrado por un el oncólogo clínico, patólogo, cirujano oncólogo y un psicooncólogo, que es el que va a dar el apoyo emocional con los pacientes.

Los hombre también sufren cáncer de mama

“Lamentablemente vivimos en un país donde no es parte de la rutina de un hombre cuidarse. Es muy difícil a la hora que tienes una patología oncológica y la gente piensa que me están diagnosticando una causa de muerte y ya no es así”, aseguró la especialista.

No son muy comunes los casos, pero los hombres también pueden padecer cáncer de mama. De acuerdo a la experiencia de la doctora, estos pacientes generalmente tienen antecedentes familiares de otros tipos de tumores.

Desde la perspectiva de Ruiz, “el cáncer es una patología que era aguda y se está convirtiendo en una patología crónica, comparable a enfermedades como la diabetes e hipertensión, que, con los medicamentos adecuados, las personas viven estables por mucho tiempo”.

Por su parte, el doctor Coto añadió que “en AstraZeneca entendemos el impacto de esta patología, por lo que trabajamos cada día para redefinir el paradigma clínico actual sobre el abordaje de la enfermedad, con el fin de ofrecer opciones más efectivas y así, lograr beneficios que ayuden a cambiar la vida de los pacientes”.