Salud Pública reporta 1,223 casos y tres defunciones por COVID-19

Tras procesar 14,163 muestras para detectar el coronavirus en República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública reportó este jueves 1,223 casos nuevos del virus.

Las autoridades sanitarias informaron que 5,732 personas están activas con la enfermedad, teniendo un aumento promedio de 994 casos en lo que va de semana.

El boletín 693 sostiene que tres defunciones fueron notificadas durante las últimas 24 horas, con lo que acumula 4,339 muertes desde que iniciaron los casos del virus en el país.

De acuerdo con Salud Pública, la tasa de positividad diaria se sitúa en 16.85 % y la letalidad en 0.77 %.

Además, señala que se realizaron 7,257 pruebas para detectar el virus y 6,906 de seguimiento.

Santo Domingo lidera la lista de los nuevos casos de COVID-19 tras registrar 239, le sigue Espaillat con 199, Santiago con 186 y Montecristi con 144.

Actualmente, hay 249 personas ocupando las camas en condiciones estables, 80 en las camas de cuidados intensivos y 50 utilizado los ventiladores.

Vacunación sigue lenta

Este jueves, el portal VacúnateRD reportaba que 7,018,134 ciudadanos se han colocado la primera dosis de vacuna anticovid; 5,830,645 la segunda dosis y 2,117,702 la dosis de refuerzo.

“Estaba esperando un tiempo prudente entre la segunda dosis y esta, por eso me vacuno hoy”, dijo el ciudadano Américo Méndez, mientras se inoculaba en el Centro Olímpico. “Me ha dado mi gripecita, pero como yo soy de campo, la combato con un tecito”, agregó.

“Si la gente no viene, no hay forma de pedir la tarjeta con la tercera (dosis). Cambiaron la fecha porque vieron que el porcentaje alto solo tiene dos y la van a seguir cambiando porque la gente no ha venido masivamente. Mientras la cuarta siga opcional, no me la pongo ni a machete”, dijo Méndez en tono jocoso.

De acuerdo a su supervisora, en este puesto se habían inoculado unas 60 personas en la tanda matutina.