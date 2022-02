Incidencia del COVID-19 en las últimas 4 semanas marca tendencia a la baja

Las autoridades de Salud esperan que la positividad al virus SARS CoV-2 baje abruptamente en los próximos días ya que los indicadores marcan que la incidencia de las últimas cuatro semanas ha disminuido considerablemente.

De acuerdo al boletín 692, la positividad de las últimas cuatro semanas descendió a 18.48 % y ya tiene 14 días disminuyendo continuamente.

Según afirmó el director general de Epidemiología, Ronald Skewes, esa descendencia de casos es una “tendencia irreversible, se va a seguir comportando de esa forma”. Es probable que en los próximos días caiga nuevamente a valores anteriores”, refiriéndose a los porcentajes que se manejaban antes de iniciar la quinta ola generada por la variante ómicron.

“La positividad viene descendiendo raudamente, así como vino ómicron, así se va”, recalcó el galeno.

Este nuevo boletín reporta 1,395 casos nuevos de COVID-19 y notifica cuatro fallecimientos, lo que aumenta el acumulado de contagios y muertos a 565,862 y 4,336, respectivamente.

A la fecha, en el país se registran 4,318 casos activos, 557,208 recuperados y 2,449,105 descartados.

En la jornada del martes se procesaron 11,929 muestras, de las cuales 6,611 corresponden a primera vez y 5,318 son de pacientes subsecuentes.

“En cuanto a la ocupación hospitalaria, pueden observar que tiene valores realmente bajos”, destaca Skewes. Las camas COVID presentan un 11 % de ocupación, UCI 15% y ventiladores 22%, lo que son valores muy bajos”, recalcó el epidemiólogo.

Algunas provincias como Santiago Rodríguez, San José de Ocoa y La Altagracia mantuvieron una alta incidencia en la última semana. En las últimas cuatro semanas, la mayor incidencia se reporta en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago y Dajabón.

Te puede interesar ¿Se puede padecer COVID persistente tras contraer la variante ómicron? Síndrome post covid: ¿cuáles son los síntomas y cuánto pueden durar? Vicepresidenta Raquel Peña reitera vacuna COVID-19 en niños es voluntaria

En un comparativo de la semana epidemiológica 3 a la semana 4, en el Distrito Nacional disminuyeron 1,801 casos, en Santo Domingo unos 1,228 y en Santiago, 935 casos. La mayoría de casos activos siguen reportándose en los lugares donde hay mayor densidad poblacional.

Según precisó Skewes, el 69 % de los casos activos se concentran en: Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Santiago Rodríguez y Puerto Plata.

Aún en proceso la Pfizer niños

El viceministro de Salud Colectiva, doctor Eladio Pérez, dijo este miércoles que la compra de vacunas Pfizer para niños de 5 a 11 años “aún está en proceso”. La primera fase de vacunación contra el COVID-19 en este grupo, que se inicia el próximo lunes 14 de febrero, se hará comenzando en las escuelas como una forma de optimizar recursos y aprovechar el volumen de la “población cautiva” de estudiantes, aunque no será un proceso exclusivo de los centros educativos. “La vacunación no es obligatoria en ninguna edad… No todos se vacunarán por más que quisiéramos”, enfatizó Pérez. El esquema de niños de 5 a 11 años conlleva dos dosis de Sinovac, con un periodo entre inoculaciones de 28 días.