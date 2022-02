Personal de enfermería demanda su inclusión en nómina fija

El personal de enfermería de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar volvió a demandar este sábado el nombramiento fijo que les prometió el Gobierno cuando se integraron a trabajar en la lucha contra la enfermedad del coronavirus COVID-19.

“Han sido promesas incumplidas. Estamos haciendo esta denuncia porque queremos que nos resuelvan esa situación”, expresó la enfermera Karilin Ortiz, en una rueda de prensa convocada en el Colegio Médico Dominicano (CMD).

Ortiz detalló que en esa circunstancia hay 125 personas del área de enfermería y 120 médicos que están prestan el servicio desde el 2020 en el Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (Cecanot).

La enfermera explicó que hacen el reclamo porque en la nómina, en la categoría de servidor, figuraban como personal contratado y ahora dice temporal.

El grupo indicó que se han reunido con el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, y solo han recibido promesas incumplidas.

Karilin Ortiz dijo que, en cuanto al pago, no ha sido un inconveniente, pero ser un personal temporal no fue lo prometido y no le garantiza nada.

“Porque tú estás ahí hasta que la institución quiera. Por eso hacemos esta denuncia porque queremos ser fijas, nombradas por el Servicio Nacional de Salud. Queremos que nos escuchen que ya tenemos dos años y no ha sido posible”, manifestó Ortiz.

Fanny Peña, también enfermera, dijo que no se trata de algo político, sino que exigen lo que a su parecer se ganaron porque el personal que demanda estar en un nombramiento fijo fue llamado por el Ministerio de Hacienda para ser evaluadas antes de comenzar a laboral.