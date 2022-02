El levantamiento de las restricciones no marca el fin de la pandemia en el país

El presidente de la República, Luis Abinader, llegó sin mascarilla la mañana de este jueves al Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde encabezó un acto sobre los planes del Gobierno para esa casa de estudios.

Algunos de los funcionarios presentes, incluyendo a los ministros de Educación Superior, Franklin García Fermín; Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza y la rectora de la UASD, Emma Polanco, tampoco tenían el rostro cubierto, luego de que, en la noche del miércoles, el mandatario levantara las medidas restrictivas contra el COVID-19.

Con motivo a la conmemoración del Mes de la Patria, el Ministerio de Salud Pública realizó una ofrenda floral en el Altar de la Patria y, a su llegada, el ministro Daniel Rivera tampoco llevaba cubrebocas.

Rivera aprovechó el escenario para aclarar que con el levantamiento de la restricción al uso de mascarilla y presentación de la tarjeta de vacunación, no se ha decretado el fin de la pandemia, como muchos han creído.

“El presidente nunca dijo que ha decretado el fin. El presidente es muy respetuoso, se siguen dando las resoluciones del Ministerio de Salud Pública. El decreto no quita una pandemia. Él lo que ha dicho es que sigan cuidándose, la responsabilidad es individual de cada uno de nosotros”, afirmó.

Rivera dijo que lo que se ha hecho es tratar de vivir con el COVID-19, pero vigilantes, y que la medida se tomó por el control que tiene el país del coronavirus, la baja letalidad, pocos internamientos y baja positividad.

En el boletín 700 se reportaron 253 nuevos casos y 2,365 casos activos.

Vacunación y pruebas

El ministro Rivera advirtió que tanto la vacunación, como centros de tomas de muestras para pruebas PCR y antigénicas, los boletines diarios informativos, así como las áreas Covid de los hospitales seguirán en funcionamiento.

“Nos llegaron dos millones más de pruebas de antígenos, como también un millón de PCR. Los diagnósticos siguen igual, gratis para la población, la cantidad de medicamentos sigue disponible y los centros de salud se mantienen”, confirmó el funcionario.

Destacó que en la jornada del miércoles se vacunaron 10 mil niños de 5 a 11 años y dos mil adultos por primera vez.

En caso de rebrote

Al ser cuestionado sobre la probabilidad de un rebrote si la población baja la guardia, el ministro no negó su posible ocurrencia.

“¿Qué si hay temor a un posible rebrote? Siempre habrá. El ómicron no ha sido declarado endémico, sigue siendo una epidemia y la Organización Mundial de la Salud se mantiene vigilante”, contestó.

Exhortó a continuar con el lavado de manos y en los sitios adecuados, usar la mascarilla opcionalmente.

Mantienen camas Covid en hospitales

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, informó que pese a la eliminación de las restricciones, no disminuirán las camas para COVID-19 en los hospitales del país.

“Las camas permanecerán, aunque ocasionalmente pueden ser ocupadas por pacientes que no son de COVID”, destacó el director del SNS.

Distanciamiento en las escuelas

El Ministerio de Educación mantendrá la aplicación del protocolo de bioseguridad en todos los centros educativos y seguirá enviando materiales para mantener la higiene, a fin de evitar contagios por COVID-19. El ministro Roberto Fulcar dijo que el Minerd continuará motivando a los padres para que inoculen a sus hijos. En cambio, la Sociedad Dominicana de Infectología se mostró en desacuerdo con la eliminación de las medidas restrictivas, entendiendo que la decisión emite un mensaje “de que se acabó la pandemia y no existe la necesidad de cuidarse, y eso no es cierto”. El exministro de Salud, Rafael Sánchez, considera fue una “medida apresurada”. El CMD valida la eliminación de la mascarilla, pero se opone a no presentar la tarjeta de vacunas.