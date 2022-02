Al menos 1,200 niños de El Seibo y San Pedro de Macorís se han vacunado contra el COVID-19

Al menos 1,200 niños en edades de cinco a 11 años se han vacunado contra el COVID-19 en El Seibo y San Pedro de Macorís, lo que es considerado como un avance por parte de los encargados de Salud Pública de esas provincias.

En el caso de San Pedro de Macorís, el director provincial de Salud Pública, Juan Ramón de los Santos, aseguró que han vacunado alrededor de 820 menores del citado grupo etario, lo que, a su juicio, es una buena cantidad, puesto que están aplicando el biólogo por renglones.

“Nosotros por día visitamos hasta 10 escuelas para inocular a esos niños que los padres les han autorizado que se vacunen, esto es un proceso, pero lo vamos a lograr”, indicó de los Santos.

Manifestó que el gabinete de Salud está haciendo un enorme esfuerzo para que a cada niño le sea puesta la vacuna anticovid, aunque han establecido que no se puede vacunar a ningún niño sin el consentimiento de sus padres, por lo que le hizo un llamado a los padres y tutores de que autoricen la inoculación a sus pequeños.

“No se han vacunado más niños porque necesitamos el consentimiento de cada padre y nosotros no podemos hacerlo sin ese permiso; le decimos a la población que nosotros estamos trabajando 24/7 en favor de todos y que hay vacuna para los niños principalmente”, dijo.

Además, sostuvo que, aunque se hayan quitado las restricciones, la vacunación debe continuar, por tanto, instó a las personas que les falte alguna dosis que acudan a aplicársela, ya que es la única forma de que el virus pueda “eliminarse”.

Víctor Joa, director provincial de Salud de El Seibo, dijo que sólo han vacunado alrededor de 380 niños y coincidió en que será un proceso, puesto que, así como hay muchos padres que no se han vacunado, no dejarán tampoco que sus hijos lo hagan.

“Esto es hasta que la gente quiera y si ese por ciento de padres que todavía falta por vacunarse, no dejan que a sus hijos les pongan la vacuna, aquí no se puede obligar a nadie. Si no tenemos el consentimiento de los padres, no podemos vacunarlo”, explicó.

El funcionario llamó a los padres a que llenen el permiso de vacunación de los menores, a fin de garantizar el bienestar de los niños.