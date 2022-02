Cuatro niños fallecen en menos de 10 días en Nizao; lo atribuyen a "problemas respiratorios"

La muerte de cuatro bebés entre tres meses y un año de nacidos en menos de 10 días en el municipio de Nizao, supuestamente a causa de problemas respiratorios, ha causado preocupación al personal médico de la zona.

Es por esto que el Hospital Municipal Nizao recomendó que se les practique una necropsia a los últimos dos cuerpos para determinar las causas reales de los decesos.

Claudio Pérez, padre de uno de los niños fallecidos, explicó a Diario Libre que su hijo de tres meses se despertó alrededor de las 4:00 a.m. porque tenía hambre, por lo que su pareja procedió a alimentarlo; sin embargo, a las 7:00 a.m. cuando se despertaron el bebé estaba muerto.

Dijo que su hijo no presentaba ninguna condición de salud, pero había estado ingresado una semana por neumonía. Indicó que no sabe qué pasó con su bebé, solo que le dijeron que falleció por asfixia.

Mientras, Nallely Encarnación narró que su hija de cinco meses empezó a sofocarse en la madrugada, por tal motivo la llevó a emergencia del hospital, donde falleció. Los médicos le dijeron que su la niña presentó un paro respiratorio.

De acuerdo a un documento al que tuvo acceso Diario Libre, la niña estaba siendo tratada por neumonía y fiebre.

La hija de Jahanny Amarante tenia falcemia KEVIN RIVAS La hija de Nallely Encarnación falleció con cinco meses. KEVIN RIVAS Claudio Pérez enciende velas por el fallecimiento de su hijo de tres meses KEVIN RIVAS

Por otro lado, Jahanny Amarante dijo que su hija de siete meses empezó a vomitar en su casa, por lo que la llevó al médico. Señaló que era la primera vez que pasaba, sin embargo, el médico le dijo que la niña era falcémica y le faltaba sangre.

La tarde del jueves, algunos de los padres y familiares realizaron un encendido de velas por los niños fallecidos.

Todos los padres coincidieron en que no quieren que se les realice la autopsia a los niños porque es muy doloroso para ellos este momento y no desean revivirlo, además, entienden que con eso no traerán de vuelta a los niños.