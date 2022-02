Dosis de vacunas pudieran vencerse ante baja demanda de la población

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó este lunes que del total de vacunas anticovid almacenadas en el país, hay un lote que caducará el próximo 30 de marzo.

El ministro no especificó la cantidad de vacunas que componen dicho lote.

Para evitar la pérdida del producto, el funcionario apuesta al sistema de vacunación casa por casa, que, aunque es más lento, ha demostrado ser efectivo.

“Nosotros ya tenemos establecido que la visita domiciliara casa por casa, es más lenta, más trabajosa, pero se vacunan hasta 135 personas por día sin tasa de rechazo”, señaló Rivera, durante una entrevista en el programa El Despertador.

El funcionario dijo que de parte del Gobierno no se contempla dar incentivos monetarios para que la población termine de completar su esquema de vacunación, sino, apelar al autocuidado y la responsabilidad individual.

Sobre la posibilidad de donar los biológicos próximos a vencer, el asesor especial del ministerio para la respuesta del COVID-19, doctor Eddy Pérez Then, dijo al ser consultado: “Eso no se ha contemplado todavía. Eso hay que evaluarlo y ver las posibilidades de que pueda suceder”.

De su lado, el viceministro de Salud Colectiva, doctor Eladio Pérez, hizo un llamado para que los ciudadanos continúen vacunándose porque lo importante es “generar inmunidad en todos los grupos poblacionales”.

“Todo fármaco, todo biológico, tiene una fecha de caducidad. Ahora, nosotros vamos a hacer todo lo posible para hacer todos los procesos de vacunación”, enfatizó el viceministro.

El pasado viernes 18, el ministro Rivera dio a conocer la cantidad total de vacunas disponibles en el país: 6 millones de Sinovac, 3 millones de Pfizer y 86 mil de AstraZeneca.

Durante el acto de celebración del primer aniversario de haberse instaurado el programa de vacunación anticovid en el país, la directora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Ada Lucía Vargas, indicó que hasta el momento ningún lote de vacunas se ha vencido y que si ocurre no la aplicarán, afirmando que existe una logística bien programada y adecuada para la conservación y distribución de las vacunas.

Vargas constató que aproximadamente 14 mil niños entre 5 y 11 años se inocularon durante la primera semana de vacunación a ese rango etario, valores que no coinciden con los casi 55 mil niños que anunció el ministro Rivera.

RD ha donado 511,800 vacunas

Hasta el momento, República Dominicana ha donado 511,800 vacunas, todas de la casa farmacéutica AstraZeneca, divididas en cuatro grupos: 101,000 a Honduras; 304,000 a Guatemala; 56,800 a Costa Rica y 50,000 a Jamaica.

El ministro Daniel Rivera aseguró que los almacenes de Salud Pública están llenos y no hay espacio para recibir los 10 millones de vacunas AstraZeneca, contratadas en octubre de 2020.

“Actualmente no tenemos donde colocarlas, honestamente, los almacenes nuestros están llenos”, dijo Rivera al admitir que esas vacunas no están en el país. “Las únicas AstraZeneca que hemos recibido fueron por el programa Covax, el compromiso era que llegaran en enero y no llegaron”, dijo.