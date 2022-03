Exdirectora de Pro Consumidor advierte no se cumplió debido proceso en cierre de repostería de waffles en forma de genitales

La exdirectora de Pro Consumidor, Altagracia Paulino, advirtió que antes de proceder al cierre de un negocio se debe agotar una serie de procedimientos por lo que entiende que el organismo, actualmente dirigido por Eddy Alcántara, no cumplió con el debido proceso para con Tasty Diks.

Paulino dijo a Diario Libre que el negocio debió ser amonestado y darle un tiempo prudente para que corrija sus actuaciones en lo referente a temas de inocuidad e higiene, pero no proceder al cierre en primera instancia.

“No creo que haya que cerrarlo, la primera instancia no es cerrar, la primera instancia es una advertencia, salvo que encuentren gusanos, cucaracha, pero si no es eso, ellos deben dar un aviso, se le manda una comunicación, se le amonesta, si ellos no responden en el tiempo que ellos le dan entonces ahí se procede con el cierre”.

Sobre si se puede considerar como “material pornográfico al alcance de menores”, la venta de waffles en forma de genitales, la actual presidenta del Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) dijo que no es competencia de ProConsumidor tratar ese particular.

Señaló que instancias como, la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes y el Consejo Nacional de Infancia y la Adolecencia (Conani) son las que deben actuar si consideran que afecta el sano desarrollo de los menores.

En la resolución 293-2022, Pro Consumidor establece que recibió una denuncia de la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur) respecto a la calidad, inocuidad e higiene de las instalaciones de Tasty Diks.

En una inspección realizada el pasado miércoles, la entidad dijo que comprobó “la venta de productos en forma de partes íntimas del cuerpo y la entrada de menores de edad en compañía de un adulto”.

Ordenó la medida cautelar de suspensión de las actividades comerciales de la repostería hasta tanto se verifiquen las condiciones de higiene y calidad de sus instalaciones.

Además, otorgó un plazo de cinco días hábiles a la empresa para que proceda a depositar su escrito de defensa, así como la documentación que estime necesaria para probar que su actuación no infringió los elementos legales presentados.

De comprobarse la venta de waffles a menores, Pro Consumidor advirtió que iniciaría un proceso administrativo sancionador contra el negocio.

Como sustento del documento cautelar, Pro Consumidor hizo referencia a varios artículos de la ley 136-03 sobre protección a los niños en lo relativo a que la publicidad dirigida a menores no debe contener informaciones o imágenes que afecten física, mental o moralmente. Además, hizo referencia al artículo 22, numeral e que prohíbe la venta a menores de material pornográfico de cualquier naturaleza.

Producto de la inspección a Tasty Diks, Pro Consumidor dijo que posee como pruebas documentales:

• El acta de la vista de sus inspectores

• Lista de chequeo para colmado

• Acta de decomisos del acta de inspección

• Fotografías y videos de las condiciones físicas del establecimiento.

• Análisis publicitario del negocio.