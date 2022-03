Clínica Cruz Jiminián cierra áreas que atendían casos COVID-19

Tomó la medida debido a que no están acudiendo personas con la enfermedad

La Clínica Cruz Jiminián, ubicada en el populoso sector de Cristo Rey, en el Distrito Nacional, ha cerrado las áreas en las que atendían los pacientes con COVID-19.

La medida fue tomada, de acuerdo al director y propietario del centro de salud, doctor Antonio Cruz Jiminián, debido a que los casos de la enfermedad se han reducido prácticamente y ya no reciben pacientes afectados del virus.

“Cerramos la emergencia del Covid, la tenemos como una emergencia común; cerramos la unidad de internamiento de Covid, que eran 30 camas, ya está como sala común, y yo no recuerdo en los últimos 15 a 20 días un solo paciente con Covid”, planteó el doctor al ser cuestionado por la prensa.

Cruz Jiminián, quien fue uno de los afectados de la enfermedad en forma crítica, entiende que en el país se puede decir que “ya no hay Covid”. Lo plantea de esa manera partiendo de que los pocos casos positivos que aparecen de la enfermedad, no requieren atención médica, debido a que no desarrollan síntomas.

"Que ya no hay COVID-19 es cierto, ya no hay Covid, aparecen positivos, pero aún esos que dan positivo, son porque se van a hacer una prueba porque van a viajar, pero se pueden ir para su casa, porque ya no tienen síntomas o porque se vacunaron o porque le dio o tuvieron contacto." “

No obstante, el médico y filántropo pidió a la población mantenerse atenta y continuar aplicándose la vacuna.

“En conclusión: démosle gracias a Dios, pero no nos descuidemos, no nos descuidemos, sigamos vacunándonos porque las vacunas están todavía gratis”, exclamó el galeno.

Desde hace días, las autoridades sanitarias del país comenzaron a cerrar algunos centros de vacunación ante la poca o nula presencia de personas que acuden a recibir la inoculación. Mantendrá abiertos puntos específicos para que quien desee recibir la vacuna, tenga donde hacerlo.

Gobierno abrió el país Hace poco más de dos semanas el presidente de la República, Luis Abinader, eliminó todas las restricciones que el Gobierno había aplicado desde hacía casi dos años para evitar la propagación de la enfermedad. Entre las medidas desmontadas están el uso obligatorio de las mascarillas en espacios públicos y cerrados, el límite de personas para entrar a los aforos, parques, entre otras. Conforme al informe de este jueves del Ministerio de Salud Pública, este jueves se registraron en el país 81 casos y se portaron dos muertos. Los casos activos son solo 389. En todo lo que va de pandemia en la República Dominicana se han dado 576,301 casos de COVID-19 desde el uno de marzo de 2020. De esa cifra, 4,374 personas perdieron.

RELACIONADAS Se inicia cierre de centros de vacunación en el Distrito Nacional