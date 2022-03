De preeclampsia a trasplante de riñón: mujer narra su proceso tras padecer enfermedad renal

En 1999, Meglis Hernández vivía llena de ilusión el proceso de su primer embarazo. Nunca imaginó que la subida de la presión arterial fruto de una preeclampsia afectaría permanentemente su estado de salud.

Luego de recibir tratamiento con un cardiólogo por tres años, la residente en Villa Mella, en el municipio Santo Domingo Norte, inició consultas con un nefrólogo al serles halladas fallas en sus riñones.

“Llega un momento en el que los medicamentos no responden cuando la insuficiencia renal es crónica”, señala Hernández al recordar cuando inició su proceso de hemodiálisis, primero en la Plaza de la Salud y luego por cercanía a su hogar, en el hospital Ney Arias Lora.

“Tenía que ir interdiario y duraba conectada cuatro horas a la máquina. Ahí uno se hace amigo de todo el mundo, amigo no, familia”, dijo nostálgica al afirmar que en el proceso vio cómo muchos otros pacientes no sobrevivieron.

"Si uno no logra un trasplante, es raro el que logra salir de la máquina de diálisis" Meglis Hernández Trasplantada de riñón “

Tras un año y 10 meses, a través del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (Incort) y del Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (Cecanot), Meglis fue colocada en la lista de candidatos para trasplantes cadavéricos, es decir, órganos donados por los familiares de personas que han sido declarados con muerte cerebral. Ocho meses más tarde recibió la llamada que le devolvió la esperanza, al enterarse que era candidata junto a otras dos personas a recibir un riñón.

“Nos llamaron a los tres para hacernos una prueba de compatibilidad y resulté agraciada”, comentó.

El 6 de junio de 2015, Meglis recibió su trasplante de riñón derecho.

Hoy, la mujer de 50 años y madre de tres hijos dice que tiene “una vida normal” , aunque toma cada día tres medicamentos para la presión y tres para el riñón.

Más de 4 mil pacientes se dializan



El nefrólogo Guillermo Álvarez. (FUENTE EXTERNA)

Unos 4,265 pacientes reciben tratamiento de diálisis en República Dominicana y un 70 % de estos padecen de hipertensión y/o diabetes.

Estas cifras fueron compartidas por la Sociedad Dominicana de Nefrología, en ocasión de celebrarse el segundo jueves de marzo de cada año el Día Mundial del Riñón, este 2022 bajo el lema “Cerremos la brecha del conocimiento para una mejor atención de la enfermedad renal”.

La enfermedad renal es la pérdida lenta o rápida de la función normal de los riñones en un período de tiempo, que lleva a la acumulación de líquidos y productos de desecho en el cuerpo. La diabetes y la presión arterial alta son las principales causas de enfermedad renal, ya que dañan lentamente a los riñones. También se puede deber a enfermedades autoinmunes, defectos congénito y enfermedades adquiridas.

Casa día, los riñones filtran el equivalente a 180 litros de sangre.

El presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH), Guillermo Álvarez , afirmó que la enfermedad renal es una epidemia silenciosa que afecta a 850 millones de personas, un 10 % de la población global.

En el caso específico de Latinoamérica, el doctor Álvarez aseguró que la cifra se eleva a 12 %, e incluso un poco más, por los pocos registros estadísticos que se guardan en estos países.

Desde el 1991 al año 2019, el aumento de la prevalencia de la enfermedad renal ha sido de 627 %.

En España se estimó que para el año 2100, uno de cada cuatro españoles necesitará diálisis o trasplante de riñón.

"Solo el cáncer de páncreas y el de pulmón tienen menor expectativa de vida que la enfermedad renal, que ocupa el tercer lugar." Guillermo Álvarez Nefrólogo “

El gasto en República Dominicana asciende a RD$12,687 millones, donde el 0.9 % de la población en terapia de diálisis consume el 15 % del presupuesto, superior a lo que consume cualquier tratamiento de cáncer o diabetes.

“Lo que no se mide no se puede evaluar, lo que no se evalúa no crece, no se mejora”, concluyó.

Mantente alerta si: Observas la orina espumosa

Sangre en la orina

Hinchazón en los pies

Anemia

Políticas públicas

La meta es estimular y educar a la población para que consuma menos sal, menos azúcar, se mantenga hidratada, evite hábitos tóxicos como fumar y haga más ejercicios, mediante un programa de salud renal guiado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que lleve a reducir la mortalidad y mejorar la costo-efectividad de los tratamientos.

Con la finalidad de disminuir la incidencia e impactar positivamente en los indicadores de enfermedad renal, el Ministerio de Salud Pública, a través de la División de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, lanzó el curso "Manejo Integral del Paciente con Enfermedades Renal Crónica (ERC), dirigido a médicos generales, motivado por los altos niveles que ha alcanzado esta enfermedad en los últimos años.

El curso, que se impartirá de forma virtual, tendrá cinco secciones y va dirigido exclusivamente a los médicos generales, que desempeñan sus funciones en los centros de salud de primer nivel de atención, coordinado por la Sociedad de Nefrología y el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) para fortalecer los conocimientos de especialistas en nefrología.