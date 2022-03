Joven que asegura sufre de depresión pide ayuda a través de Twitter

Sandy Bismark explica no cuenta con recursos económicos pero necesita intervención profesional

Con lágrimas en los ojos, un usuario de Twitter solicitó este viernes ayuda psicológica, al afirmar que sufre de depresión desde hace varios años.

A través de un video colgado en esa red social, Sandy Bismark explicó que ha ocultado que padece de esta enfermedad, pero que ya no podía aguantar más, por lo que decidió pedir ayuda.

“El que conozca un psicólogo que le haga llegar este video, que me miren y, si tienen que evaluarme o algo. Yo no tengo trabajo, yo no tengo dinero”, dijo en el audiovisual.

De acuerdo a la información de su perfil, el joven es locutor, estudiante de Comunicación Social y ha trabajado como voz comercial.

Bismark señaló que el robo de un vehículo que acaba de adquirir con financiamiento para ofrecer servicios de transporte a través de plataformas digitales fue el detonante que le hizo entender que necesitaba ayuda.

“Esto es un desahogo, esto es solamente un desahogo, haber perdido un matrimonio, tener la pérdida de ese robo, decepciones laborales y un sinnúmero de cosas que me han pasado… Yo he tenido que lidiar con esta depresión desde hace… desde mi niñez”, indicó entre lágrimas.

El joven reiteró que necesita ayuda psicológica, que le gustaría recibir el consejo de alguien, ya que se encuentra débil emocionalmente.

“Solo me estoy desahogando, la depresión existe y quiero que me ayuden a salir de esta cárcel”, dijo.

El joven también aconsejó a las personas a que apoyen a sus familiares cuando entiendan que se encuentran en la misma situación que ahora él está.

Solo me estoy desahogando, la depresión existe y quiero que me ayuden a salir de esta Cárcel pic.twitter.com/w27slOVtnf — Sandy Bismark (@sandybismark1) March 11, 2022