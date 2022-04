Director de Zona Metropolitana dice SNS realizará sondeo para fortalecer hospitales regionales

El director del Servicio Regional de Salud Metropolitano, Edisson Rafael Féliz, aseguró este lunes que el Servicio Nacional de Salud (SNS) está realizando un levantamiento para fortalecer los servicios en los hospitales provinciales y municipales que requieren reforzamiento en equipos y capital humano.

Al ser cuestionado sobre el informe de la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa), en el cual fueron analizados 50 hospitales municipales y provinciales del interior del país, el director de la zona que abarca los hospitales públicos del Distrito Nacional, Santo Domingo y Monte Plata, dijo que “estamos trabajando duramente, fortaleciendo los servicios. El doctor Mario Lama está reforzando las instituciones que tienen falta de equipos y recursos humanos, sobre todo”.

El informe de Adesa, dado a conocer el pasado 15 de marzo, evidenció falta de especialistas, carencia de equipos, ambulancias, limitación para el acceso a medicamentos e injerencia política, como parte de los males que afectan a los centros de salud del segundo nivel de atención.

Féliz anunció que en lo adelante se realizarán nuevos concursos que motiven a los médicos a laborar en los hospitales del interior.

"Los médicos no quieren casi ir al interior, se está haciendo un levantamiento. No quieren ir al interior, no les gusta ir al interior. Todos quieren concentrarse en la capital" Edisson Rafael Féliz Director del Servicio Regional de Salud Metropolitano “

El pasado sábado 2 de abril, autoridades del Colegio Médico Dominicano (CMD) sostuvieron una reunión con representantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Ministerio de Salud Pública con el fin de ampliar y mejorar el programa de residencias médicas.

Actualmente, la República Dominicana cuenta con 214 programas de formación y más de 3,427 residentes.

“Apoyamos la iniciativa del CMD de llevar las residencias médicas a los lugares donde haya las condiciones para formar profesionales. Vamos a llevar residencias a todos los hospitales que califiquen y crear las condiciones para formarlas el año que viene, si en la actualidad no las hay”, afirmó en dicha reunión el director de Residencias Médicas del Ministerio de Salud, doctor Ylario Reyes.

Féliz se pronunció al finalizar un acto organizado por el núcleo de odontólogos del Partido Revolucionario Moderno (PRM).