Sisalril investiga nuevos casos de afiliaciones irregulares en ARS

En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) llegó el momento de poner multas. Así lo declara el superintendente Jesús Feris Iglesias, respecto a las afiliaciones irregulares que se realizan en el país y por las que al menos siete administradoras de riesgos de salud (ARS) fueron multadas a finales de marzo pasado con un monto que sobrepasa los 20 millones de pesos.

Pero las irregularidades no se detienen. En la actualidad, la entidad tiene varios casos en investigación que abarcan denuncias de personas que no reconocen haber elegido la ARS que tienen asignada.

“Esas irregularidades han venido sucediendo desde hace mucho tiempo y se les enviaba correspondencia para que no lo siguieran haciendo, pero eso es como llevarte una luz roja y que no haya consecuencias... Determinamos, aquí en la Sisalril, que ya llegó el momento de, no solamente enviarle una comunicación, sino que vamos a poner la multa tal y como dice la ley”, dijo Feris Iglesias, y avisó que ya no están jugando, sino aplicando la ley.

Su advertencia va también contra aquellos que sean reincidentes, pues aseguró que, en esta ocasión, se aplicó una multa por todas las denuncias a cada ARS, pero que de continuar la práctica se harán de forma individual por cada persona que presente una queja.

Con sus resoluciones de marzo pasado, la Sisalril sancionó a las ARS Renacer, GMA, Simag, Semma, Futuro, la del Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Monumental. Las sanciones parten de denuncias de alrededor de 200 personas que fueron afiliadas o traspasadas de una ARS a otra sin su previo consentimiento.

La Sisalril informó que las multas también se aplican tras un proceso que “evidenció un incremento exponencial” de afiliaciones y traspasos irregulares en las ARS, así como la inobservancia de ellas a las solicitudes de información desde la institución.

La Sisalril indica que las investigaciones por afiliación inconsulta arrojaron que algunos formularios de traspasos tienen montaje de la imagen de la cédula del afiliado, huellas dactilares idénticas en diferentes afiliados o que las huellas y firma no coinciden con la del afiliado.

La Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social establece la libre elección de las personas para afiliarse en las administradoras de riesgos de salud de su preferencia.

No contemplan ir a la justicia Aunque se trata de un delito de falsificación, Ferris Iglesia dijo que por el momento no han contemplado llevar el caso a la justicia ordinaria. “La sanción es la multa y nosotros estamos procediendo a la multa. La Sisalril es un armonizador de los diferentes intereses que confluyen en la seguridad social, nosotros lo que queremos es poner orden, pero no tener un papel de persecutor porque ese no es el papel de la Sisalril”, explicó el superintendente. Agregó que, si las ARS incumplen, serán multadas, pero dijo que buscan ayudarlas a que actúen correctamente. Adelantó que desde ya se están tomando acciones para evitar las irregularidades antes mencionadas, como es el desarrollo de una app para hacer el registro de afiliación o traspaso.