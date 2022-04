¿Qué tan contagiosa puede ser la escabiasis o sarna?

El Ministerio de Salud Pública de Haití (MSPP) informó la semana pasada que en varias zonas de ese país fue detectado una forma de sarcoptosis, una infección de la piel similar a la sarna, pero ¿qué tan contagiosa puede ser esa enfermedad?

En el caso de República Dominicana, desde abril de 2021 hasta febrero de 2022, el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de la Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP) registró a nivel nacional 14,830 casos de escabiasis o escabiosis, como también se conoce la sarna humana.

Juan Periche, director del Programa de Lepra en el IDCP, explicó que la escabiasis no es una enfermedad nueva y es muy frecuente.

“Esos casos aquí en República Dominicana no tienen relación con los de Haití, es que tenemos esta enfermedad en todas partes del mundo, cualquier país del mundo la tiene”, detalló.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), de Estados Unidos, explican que la sarna es una infestación de la piel por el ácaro del picor humano (Sarcoptes scabiei var. hominis).

Indican que el ácaro microscópico de la sarna excava en la capa superior de la piel, donde vive y pone sus huevos. Entre sus síntomas está la picazón intensa y erupción de la piel.

Juan Periche explica qué tan contagiosa puede ser la enfermedad, al tiempo de advertir que la misma está relacionada con la mala higiene.

“Es poco contagiosa, porque (el ácaro) no salta, incluso no está en la superficie de la piel, sino que está dentro de la piel, es tan pequeñito que no lo podemos ver a simple vista, necesitamos un microscopio, es más grande que un microbio, pero demasiado pequeño para verlo con los ojos”, indicó

El doctor manifestó que el ácaro camina dentro de la piel de la persona infectada, pero que no le gusta la luz del dia.

“Al ácaro no le gusta la luz del día, entonces en el día la luz le molesta, entonces él se esconde en las axilas, entre las piernas, en lugar donde no de la luz. Cuando uno está durmiendo de noche, él sale y empieza a caminar sobre la piel, pero no lo podemos ver porque es muy pequeñito, entonces es el momento de contagio, es el momento en que va a la ropa de la cama, va al que está durmiendo con él, va al niño que está durmiendo con uno”, sostuvo.

El dermatólogo agregó que la escabiasis “no se contagia en un carro publico, dándole la mano a alguien, sino que se contagia entre las personas que viven juntos, duermen juntos, los niños que la mamá los abraza, se contagia en la ropa también, y en la ropa de la cama”.

“Si te montas en un carro público, (el ácaro) no está aquí (afuera), está escondido en el cuerpo, segundo tengo la ropa puesta y tercero el contacto físico no es tan grande como para que se contagie, entonces el peligro de que se contagie como con el coronavirus no existe con esta enfermedad”, resaltó Periche en una entrevista en el programa Matinal, de Telemicro, canal 5.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la sarna suele transmitirse entre personas a través del contacto próximo (por ejemplo, por convivencia) con la piel de un individuo infestado.

“El riesgo de transmisión aumenta con el nivel de infestaciones, y el mayor riesgo se debe al contacto con individuos con sarna costrosa. La transmisión por el contacto con artículos personales infestados (por ejemplo, prendas y ropa de cama) es poco probable en el caso de la sarna común, pero puede ser significativo si se trata de sarna costrosa”, indica.

Prevención

Entre las medidas de prevención, los CDC recomiendan descontaminar la ropa de cama, las prendas de vestir y las toallas que hayan sido utilizadas.

“Las habitaciones utilizadas por un paciente con sarna con costra deben limpiarse a fondo y aspirarse después de su uso”, indican.

No alarmarse

La Sociedad Dominicana de Dermatología llamó este domingo a la población a no alarmarse ante el aviso de la enfermedad cutánea que se registra en algunas zonas de Haití, y apuntó que República Dominicana cuenta con profesionales altamente capacitados en esa área de la salud para hacer frente a cualquier afección de la piel.