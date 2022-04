Varillas en el fémur y clavos ortopédicos: Rolando y Jesús narran su calvario

El 17 de octubre de 2016, Ramón Arache (alias Rolando) sufrió un accidente que le cambió la vida.

El hombre que ahora tiene 50 años laboraba como chofer en la zona turística de Punta Cana y se desplazaba en su motor cuando chocó con una yipeta y su pierna izquierda quedó atrapada entre los dos vehículos, rompiéndose en dos partes distintas.

Desde entonces, ha sido intervenido quirúrgicamente cinco veces y la herida en su pierna derecha se infectó tras la colocación de unos implantes ortopédicos (clavos). La limpieza del área fue el motivo de su visita al hospital traumatológico Darío Contreras.

“La persona que me limpia (la herida) me dijo que está bonita y que está subiendo la carne”, expresó con cierta alegría.

Según detalló Rolando, en la primera operación no le colocaron los clavos correctamente, por eso le hicieron una segunda cirugía en La Romana. Debido a la mala postura de los hierros, precisó una tercera intervención para retirarle un poco del hueso, una colocación de una varilla en el fémur fue la cuarta y la quinta cirugía fue el 25 de febrero de 2022, donde le colocaron clavos nuevos en el Darío Contreras.

Sobre la varilla en el fémur, dijo que “con esa no he tenido problema. El inconveniente ha sido con la otra herida. Eso se aventó como una vejiga que andaban las grapas volando. Se puso mal, se abrió y ahora me van a poner un aparato para sacarme la infección”, agregó.

Rolando añora sus días de chofer, dice que aprendió a conducir a los 13 años y a eso se había dedicado toda la vida.

“Yo estaba trabajando por día, estaba en prueba y todo lo había hecho bien. El accidente fue sábado y el lunes me llegó mi carné que iba a ir fijo”.

Tiene un solo hijo de 26 años y seis hermanos y dice que todos se han desentendido de su situación. Vive solo en una habitación y viaja solo desde La Altagracia, en compañía de sus muletas, a sus chequeos médicos en el Darío, hospital donde se atiende desde abril de 2021.

“Antes me sobraban mujeres y amigos pero ahora, ninguno. Eso le sirve de experiencia a uno. He cogio lucha, tamo’ tumbao, pero seguimos luchando. Yo creía que iba a estar trabajando hace tiempo”, comentó.

La yegua no saltó la valla

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/21/una-persona-con-un-sombrero-en-la-cabeza-1b5b7a39.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/21/una-persona-con-un-sombrero-en-la-cabeza-1b5b7a39.jpg Jesús, un jockey que añora volver a montar caballos. (NEAL CRUZ)

Jesús es un jockey que mientras entrenaba para una competencia, una yegua le cayó encima, por lo cual también fue operado para colocarle clavos.

“Yo monto caballos de carrera en el hipódromo y una yegua iba a volar la valla y no me dio tiempo a sacar el pie”, explicó “El líder”, sobrenombre con el que es conocido en el mundo hípico.

Este accidente ocurrió hace 11 meses, en mayo de 2021.

“Hay que volverme a operar porque hay una parte que no ha soldado porque el tubo del hierro lo tengo traspasado por el hueso y no puede bajar. Ahora hay que quitármelo y ponerme una plaquita”, detalló.

“Después que me pongan la plaquita, quedaré bien con la gracia de Dios porque me siento muy bien aunque siempre hay que estar tomando pastilla para los dolores y vivo limpiándome la herida”, afirmó.

El hombre de 58 años y menuda figura duró un mes interno en el traumatológico Darío Contreras y 15 días en recuperación posterior a su operación.

“Mi mamá murió. Mi papá murió y me retiré de montar, pero luego tuve un sueño donde ganaba una carrera y eso me animó a volver. Tenía casi cinco años sin montar y se me metió la inspiración. La carrera era jueves y me accidenté el martes en la práctica”, narró.

El jockey recibe ayuda monetaria del dueño de la yegua y toda la operación quedó cubierta con su seguro del Seguro Nacional de Salud (Senasa). Dice que solo los clavos costaron cerca de 100 mil pesos con cobertura total.

En un accidente anterior, ya le habían colocado una varilla en el fémur, pero eso no le hizo perder el deseo de volver a las carreras.

“Yo doy la vida por estar montando caballo”, dijo el hombre oriundo de Jarabacoa, con 40 años de experiencia en las competiciones de caballo, pasión que heredó de su padre.

Dice que no ve la hora de galopar nuevamente “porque le gusta la adrenalina”.

Presupuesto del Darío

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/21/un-grupo-de-personas-jugando-video-juegos-fd33d9bb.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/21/un-grupo-de-personas-jugando-video-juegos-fd33d9bb.jpg Pacientes esperan ser atendidos en el Darío Contreras. (NEAL CRUZ)

El director del hospital Darío Contreras, César Roque, afirmó que el traumatológico “consume de 2 a 5 millones de pesos diarios en implantes”.

“Un paciente de ortopedia en implantes se traga de 50 a 100 mil pesos y aquí se operan 40 mayores y 60 menores. De esos 40 mayores, el 80 % son de ortopedia”, precisó el galeno.

Roque ejemplificó que solo un implante de neurocirugía en la columna vale medio millón de pesos y un implante maxilofacial, unos RD$300 mil.

Es por esta razón que el costo de los implantes es cubierto por las diferentes Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS), porque “solo los implantes consumirían en menos de una semana el presupuesto mensual del hospital”.