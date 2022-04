Viceministro de Salud Colectiva explica en qué consiste la vigilancia centinela por hepatitis infantil

El viceministro de Salud Colectiva, doctor Eladio Pérez, reiteró este miércoles que las autoridades de Salud Pública mantienen la vigilancia centinela, principalmente en centros hospitalarios especializados en atención infantil, debido a los casos de hepatitis infantil aguda que se vienen registrando en Europa y Estados Unidos.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha emitido un comunicado, pero nosotros estamos atentos y activamos la vigilancia centinela y elegimos los centros especializados pediátricos”, dijo Pérez durante el encuentro semanal con la prensa.

Pérez informó que hasta el momento no se han detectados casos en República Dominicana e hizo un llamado a los padres para que lleven a vacunar a sus hijos contra la hepatitis. También pidió mantener las medidas de higiene y seguir con el lavado de manos, “porque es una enfermedad asociada al factor higiene”.

El viceministro explicó que la vigilancia centinela es una vigilancia pasiva, de observación, donde los centros de salud reciben casos y reportan cualquier anomalía a la Dirección General de Epidemiología (Digepi). Esta se diferencia de la vigilancia activa, que es cuando promotores de salud salen a las calles porque en una zona determinada se reporta un repunte de casos.

“Cuando se reportan cinco casos, puede haber más en la comunidad y los promotores de salud salen a buscar esos casos”, contextualizó.

Por su parte, la directora del hospital pediátrico Hugo Mendoza, Dhamelisse Then Vanderhorst, pidió a los padres, pediatras y médicos en general prestar atención a los signos de alarma, entre los que mencionó: fatiga, falta de apetito, dolor en las articulaciones, picazón, ictericia (color amarillento en los ojos y la piel), dolor abdominal (especialmente en el cuadrante superior del abdomen), heces amarillas, así como orina muy amarilla.

“Debido al llamado que hace la Sociedad Dominicana de Pediatría, nosotros como ministerio, estamos haciendo una vigilancia centinela por los casos que se han encontrado a nivel mundial de hepatitis aguda en niños menores de 10 años”, indicó al ser invitada a la rueda de prensa.

La cardióloga pediátrica aclaró que esta vigilancia se realiza no solo en el Hospital Hugo Mendoza, sino en todos los hospitales pediátricos como el Robert Reid Cabral, el Arturo Grullón y centros de atención desde el primer hasta el tercer nivel.

Then explicó que los casos de hepatitis infantil aguda reportados en Europa están asociados a un adenovirus “y por esto ha causado alarma mundial”.

“No hemos encontrado la definición de casos en este país”, añadió. La doctora detalló que se trata de pacientes con transaminasas por encima de 500, donde no se detecta hepatitis A, B, C, D o E, “y no han sido los casos que hemos encontrado nosotros”.

De acuerdo a la última actualización de la OMS, los casos de hepatitis infantil aguda ascienden a 190, siendo Reino Unido el país que mád reportes tiene.

Vacunas

Por su parte, la directora del Programa de Inmunización Ampliado (PAI), Ada Lucía Vargas, dijo que el país, como parte de la programación regular, se aplica una dosis de vacuna contra la hepatitis B a los bebés recién nacidos, dentro de las primeras 48 horas de vida y dentro de la vacuna pentavalente se aplican los refuerzos a los dos, cuatro y seis meses.

“Tenemos buena cobertura con BCG y Hepatitis B”, afirmó la doctora a pesar de recordar que “es una situación mundial que bajara la cobertura luego de la pandemia, reiterando que tenemos 1,421 puestos a nivel nacional con la vacuna disponible”.