Se triplican los casos de dengue en República Dominicana con relación a 2021

El dengue es una enfermedad endémica del país y como tal, todos los años se espera un determinado número de casos, mucho mayor en épocas donde se incrementan las lluvias, ya que esto crea un ambiente propicio para que se formen criaderos del mosquito transmisor de la patología, el Aedes aegypti.

De acuerdo al más reciente boletín compartido por la Dirección Nacional de Epidemiología (Digepi), correspondiente a la semana 15 del de este 2022, los casos de dengue se han triplicado en comparación a igual período del año pasado.

En estas 15 semanas, se han reportado 1,180 casos de dengue, mientras que en 2021 solo se registraron 393.

El director del Robert Reid Cabral, Clemente Terrero, dijo que la semana pasada se registraron nueve casos en ese centro de salud y cinco en la semana actual.

A pesar de estos aumentos, el número sigue dentro de la “zona de seguridad”, razón por la cual no es necesario emitir una alerta.

Síntomas

Los síntomas comunes del dengue son fiebre alta, sarpullido y dolor en los músculos y las articulaciones. En los casos más graves puede haber hemorragia profusa y un shock, que pueden llevar a la muerte (dengue hemorrágico).

Margen esperado

El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, explicó en el pasado encuentro con la prensa que Digepi utiliza lo que se llama “corredor endémico”, que es donde se analiza el reporte de casos desde cinco años anteriores y muestra cómo ha sido el comportamiento de la enfermedad para así tener un modelo predictivo de casos.

“Si ese número (estipulado) no sobrepasa los casos, no hay alerta. No hemos pasado ese margen”, aclaró el también epidemiólogo.

Pérez explicó que el número de casos esperados no es un número estático, sino que depende de la semana. “Si en enero se esperan diez casos, en mayo puede ser que se esperen más”, añadió.

El galeno llamó a la población a tapar los envases, usar cloro y fumigar para disminuir la proliferación de los mosquitos.

Otras enfermedades

En cuanto a la malaria, el doctor Clemente Terrero indicó que en el Robert Reid tenían un caso sospechoso, pero al analizarlo resultó ser síndrome inflamatorio multisistemico post Covid.

“No hemos tenido pacientes ingresados por Covid hace ya dos meses. Todo bien, gracias a Dios y mejorando cada vez más”, declaró al ser contactado por Diario Libre.

Alertó sobre la llegada en los próximos días del polvo de Sahara, “que trae gripe y crisis asmática, crisis de actividad bronquial, por eso debemos estar vigilantes”.