Rosa Chupany y José Laluz se enfrentan en las redes sociales

El exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany y el exdiputado José Laluz Núñez, ambos peledeístas, se enfrentaron este vienes a través de las plataformas digitales, luego de que el controversial comunicador revelara que le había propuesto al entonces funcionario digitalizar el sistema de salud y que alegadamente no entendió lo planteado.

Según lo explicado por Laluz, en su programa “Liderazgo Responsable”, la idea de ese proyecto era que el Estado pudiera tener en línea todos los datos de los pacientes, que se pudiera hacer citas por Internet y promover la salud preventiva, entre otros beneficios.

“Perdí mi tiempo con él, no entendió ni mierda de lo que yo le dije; fui a su oficina, frente a donde estaba la Embajada Norteamericana y le dije: Mira, vengo de parte de Montalvo (ex Ministro de la Presidencia), este es el proyecto de salud digital (…) me hizo perder mi tiempo”, manifestó al asegurar que le dedicó muchas horas a ese proyecto.

La respuesta de Rosa Chupany no se hizo esperar y a través de Twitter abrió hilo con una efusiva respuesta en la que primero reconoció que Laluz le presentó el proyecto, pero que le explicó al comunicador que Salud Pública había diseñado un sistema con esos fines y que ya estaba en funcionamiento.

De igual modo, le informó que existía una resolución, la cual no se podía violar, que, como órgano rector del Sistema de Salud, hacía obligatorio el uso de esa herramienta tecnología, la cual compartió en el tercero de ocho tuits.

“Recuerdo haberle preguntado, si esa donación implicaba que él me entregaría los “programas fuentes, me dijo que no, que no incluía eso”, escribió el Rosa Chupany.

Puntualizó que quienes conocen el tema saben lo que eso implica y que, de todas formas, le indicó que debía consultar con Salud Pública, que como órgano rector era la entidad responsable de ese programa.

“El señor Laluz dice que yo no entendí ni mierda sobre lo que él explicó. Disculpe señor que me contagie de su ego, pero donde yo hablo de Sistema de Información en Salud (que es mucho más que una herramienta), usted tiene que coger un lápiz, escuchar, preguntar y escribir. Y yo si lamento que deba escribir esto”, sostuvo.

Agregó: “Me extraña que usted no se acuerde de mí, cuando apenas el otro día y a propósito de la elección al Comité Político, usted me elogiara, sino la memoria de la ingratitud le sigue fallando le recuerdo que yo soy Chanel, Chanel, el de SeNaSa”.

Por último, aclaró que posee “la extraña virtud” de debatir sin irse a lo personal, “debato y escribo, pensando que los demás tienen hijos, familias, amigos, quienes van a leer mis puntos de vistas y por lo tanto, trato de no insultar, porque además, yo vengo de un campo de Villa Riva donde no conocemos la mai del play”

Asimismo, Rosa Chupany manifestó que la superioridad intelectual no es buena, (ninguna superior), pero sobretodo, aquella que se fundamenta en Google, con escaso fundamento académico, con propuestas que no toman en cuenta la realidad local.

Recordó que la humildad nunca falla y que siempre reditúa.

Lamentó que Laluz haya puesto su propuesta al SNS, para justificar decisiones que muchas veces se fundan en la ingratitud, “pero en estos tiempos de valores extraviados y discursos invertidos, todo creemos que se vale, incluso eso: la ingratitud”.