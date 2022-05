Salud Pública emite alerta por viruela del mono; aun no hay casos en el país

Sin haber evidencia de casos en la República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública decidió emitir una alerta epidemiológica preventiva por el avance de la viruela del mundo.

Y es que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó este domingo al menos 92 casos de la rara enfermedad y 28 sospechosos en 12 países en solo 10 días. Además, anticipó la aparición de más infectados.

Lo que más preocupa de esta enfermedad de cura espontánea, que la comunidad médica desconoce su foco y ruta de contagio.

“De los casos reportados no se ha podido establecer que alguno de los afectados haya estado en alguna zona endémica de esta enfermedad y la enfermedad se ha identificado principalmente (aunque no exclusivamente) entre hombres que tienen sexo con otros hombres”, reza una nota de la agencia EFE.

El brote de contagios en homosexuales, se produjo, presumiblemente en una actividad de la comunidad LGBTI en Madrid, España, reseña ABC. A pesar de este hecho, la orientación sexual de una persona no es un factor de riesgo para contraer la enfermedad, aclararon las autoridades madrileñas.

El pasado sábado, la Comunidad de Madrid confirmó treinta casos de viruela del mono con PCR positiva y que otros 39 sospechosos en estudio, con lo que se convierte en el foco del contagio en España, y a ella se suman otros casos que se investigan en seis regiones más.

Las autoridades sanitarias permanecen a la espera de que se confirmen esos casos sospechosos, que se unen al primero que se detectó en las Islas Canarias (Atlántico) y al brote de Madrid, el mayor hasta el momento. Transmisión comunitaria en Reino Unido

En Reino Unido también reportaron casos de la enfermedad sémica “entre hombres que se acuestan con hombres”.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, en inglés) confirmó este domingo que "cada día" se ven nuevos casos de viruela del mono en el país, donde se está transmitiendo entre la población sin que haya un vínculo directo con las zonas del mundo donde el virus es endémico.

La principal asesora médica de la agencia, Susan Hopkins, dijo a la BBC que "no hay duda" de que la viruela del mono se contagia ya de forma comunitaria, y previó que el número de casos habrá aumentado de la veintena actual cuando el lunes se actualicen los datos.

La experta precisó que "la transmisión comunitaria se centra en gran medida en las áreas urbanas y la vemos predominantemente en personas que se identifican a sí mismas como homosexuales o bisexuales, u otros hombres que tienen sexo con hombres".



"Recomendamos a cualquier persona que cambie de pareja sexual con regularidad o que tenga contacto cercano con personas que no conoce, que vaya al médico si desarrolla síntomas", dijo. Estados Unidos

Las autoridades sanitarias de Florida (EE.UU.) detectaron este domingo un presunto caso en el condado Broward, en el sur de este estado.

De acuerdo al Departamento de Salud de Florida, se trata de un hombre que ha sido aislado y su caso es investigado de forma conjunta con los gubernamentales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés).

El hombre realizó recientemente un viaje internacional, donde presuntamente adquirió el virus, y por el momento no se ha identificado ningún otro caso de este virus en el estado.

Este hallazgo se da luego de que el miércoles autoridades estadounidenses detectaran el primer caso de viruela del mono en el país, donde el viernes emitieron una alerta sanitaria. El virus fue descubierto en un hombre adulto residente en el estado de Massachusetts (noreste del país) y que recientemente viajó a Canadá.

Suiza

Suiza confirmó su primer caso el viernes en el cantón central de Berna, en una persona que estuvo expuesta al virus en el extranjero, señaló la televisión nacional suiza RTS.

El paciente se encuentra aislado en su domicilio, mientras que se ha intentado rastrear a sus contactos para informarles del contagio y analizar posibles cadenas de transmisión. Alemania

Las autoridades sanitarias de la ciudad-estado de Berlín informaron hoy de dos casos de viruela del mono en la capital alemana, con lo cual ascienden ya a tres los contagios confirmados en Alemania.

El tercer paciente es un hombre de 26 años originario de Brasil que había viajado desde Portugal a Alemania vía España y que se encuentra desde hace aproximadamente una semana en Múnich; antes de su llegada a la capital bávara había estado en Düsseldorf y Fráncfort.

La secuenciación en curso determinará si se trata de la cepa de África Occidental o de África, agrega.

Otros países. En las últimas semanas también se han detectado casos de viruela de mono en Francia, Bélgica, Italia, España, Portugal o Suecia, Países Bajos, Canadá.

De momento los casos detectados de este tipo de viruela no son graves y los síntomas, fiebre y erupciones cutáneas. suelen desaparecer a las cuatro semanas, indicó la OMS.

Sin casos, países de América emiten alerta epidemiológica

Al igual que la República Dominicana, ante el avance de la enfermedad con foco desconocido, otros países han decidido emitir la alerta epidemiológica. Tal es el caso de Honduras, Ecuador, Perú y Puerto Rico

Sobre la enfermedad

La viruela del mono es una zoonosis (virus transmitido a los humanos por animales) y sus síntomas son similares a los que se veían en el pasado entre los pacientes con viruela, aunque con menos severidad.

Su transmisión tiene lugar a través de un contacto con heridas, fluidos corporales, gotículas y material contaminado, como ropa de cama, y su periodo de incubación suele ser de seis a trece días, aunque puede ir hasta los 21 días.



Los síntomas son fiebre, escalofríos, adenopatías (inflamación de ganglios linfáticos) inguinales, pero lo que más complica la enfermedad son las lesiones cutáneas que produce en la cara y en las manos.

De acuerdo a la OMS, la inmunidad frente a esta enfermedad es muy escasa entre la población joven en vista de que la población por debajo de los 40 o 50 años no ha recibido la vacuna contra la viruela y el virus no ha estado presente en países no endémicos como hasta ahora.



Los países endémicos son: Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana (aquí solo se la ha identificado entre animales), Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo (Brazaville), Sierra Leona y Sudán del Sur.