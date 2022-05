Pacientes hipertensos tienden a sufrir de daño renal severo

El presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH), Guillermo Álvarez, señaló que una de cada diez personas a nivel mundial sufre en la actualidad de algún tipo de daño renal.

Se estima que entre el 8 % y el 20 % de la población latinoamericana vive con enfermedad renal crónica (ERC), es decir, unos 60 millones de personas. Según el Estudio Global de Carga de Enfermedad, en el mundo, alrededor de 697 millones de personas sufren de ERC, un aumento de 29 % en los últimos 30 años.

El nefrólogo dominicano llama a los pacientes, en especial a los hipertensos, a vigilar de cerca su presión arterial, ya que esta enfermedad afecta no solo a los riñones, sino también al corazón y al cerebro, siendo la principal causante de accidentes cerebrovasculares, infartos e insuficiencia renal crónica.

“La hipertensión afecta tres órganos dianas: el cerebro, el corazón y el riñón. En el caso del riñón, crea una enfermedad renal que va a desencadenar en una insuficiencia renal”, afirmó el especialista en una videoconferencia desde Panamá, donde se encontraba firmando una alianza con la farmacéutica AstraZeneca para desarrollar prácticas, estrategias y acciones conjuntas con el objetivo es divulgar acciones para una mejor salud renal.

“La enfermedad renal crónica se está volviendo frecuente. Está afectando a muchas personas. Los costos que conlleva el manejo de la enfermedad se disparan y son exorbitantes. No porque sea muy cara, sino por la gran demanda. ¡Demasiada gente! Los costos están llevando a los ministerios de Salud y a las aseguradoras médicas a poner en riesgo sus presupuestos”, afirmó el galeno.

Señales de alerta

Al preguntarle sobre cuáles son las señales que podrían indicar una afección renal, el doctor Álvarez citó las siguientes:

Espuma en la orina

Hinchazón en los ojos o en los pies

Orina frecuente en la noche sin tener una causa evidente

Dolor en la parte baja de la espalda con inclinación al abdomen

Antecedentes de haber tenido alguna piedrecita en los riñones

Orina con un poquito de sangre

Un error que señala como frecuente es que hay pacientes que se toman sus medicamentos para la presión arterial pero no miden sus números para confirmar que están controlados.

“Esas personas terminan cayendo con alguna complicación de la hipertensión y una de ellas es la enfermedad renal, simplemente, porque no se dieron cuenta que, aunque se tomaban los medicamentos no estaban controlados y si no estaban controlados, al final la hipertensión les afecta uno de los tres órganos diana (cerebro, corazón o riñón)”, explicó.

""Los diabéticos y los hipertensos deben buscar una evaluación de sus riñones por lo menos una vez al año"" Guillermo Álvarez Nefrólogo “

¿Cómo se previenen las enfermedades renales?

El nefrólogo explicó que la evaluación es sencilla: a través de la realización de un examen de orina y medición de la creatinina. “Lo importante es detectarlo tempranamente”, añadió.

Para mantener los riñones sanos, Álvarez indica que es necesario tener una buena alimentación, hacer ejercicio, hidratarse bien, manteniendo una dieta equilibrada.

Por el contrario, el cigarrillo, la deshidratación no tomarse los medicamentos si usted es hipertenso, mantener el azúcar alta o un desequilibrio metabólico si usted es diabético y la ingesta abusiva de analgésicos, le hacen mucho daño al riñón.

Estadísticas locales

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/20/un-hombre-en-traje-con-la-boca-abierta-ac943926.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/20/un-hombre-en-traje-con-la-boca-abierta-ac943926.jpg El doctor Álvarez en la firma de la alianza. (FUENTE EXTERNA)

El doctor Álvarez precisó que a nivel local “no tenemos data de enfermedad renal pero existe el Registro de Diálisis y Trasplante que también funciona en República Dominicana, donde hay aproximadamente más de cuatro mil personas en diálisis”.

Unos 4,265 pacientes reciben tratamiento de diálisis en República Dominicana y un 70 % de estos padecen de hipertensión y/o diabetes.

La alianza entre SLANH (que abarca un conglomerado de 20 países) y AstraZeneca está soportada por tres pilares: un aporte de parte de la farmacéutica para trabajar programas de salud renal en Latinoamérica; la estimulación de la educación médica continuada y la formación online de los trabajadores de la salud en el área de nefrología y también incluye planes de acción sobre cómo mitigar el efecto del Covid-19 en esa población diabética e hipertensa que es vulnerable.

Este acuerdo se irá trabajando sin límite de tiempo, con una visión a cuatro años.

Por su parte, Sylvia Varela, vicepresidenta de área para AstraZeneca Latinoamérica, comentó que “estamos orgullosos de firmar esta alianza con la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión que nos permitirá distribuir la red de conocimientos de AstraZeneca y nutrir la conversación alrededor de la enfermedad renal crónica al llegar a la mayor cantidad de nefrólogos y personal de la salud en la región posible”.