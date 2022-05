CMD dice viruela del mono “no es nueva” y su tasa de contagio es baja

El presidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Caba, destacó este lunes que el grado de contagiosidad de la viruela del mono es bajo y llamó a vigilar la sintomatología en turistas, ya que esta enfermedad ha sido detectada en 12 países, sin reportes locales para República Dominicana.

El galeno reconoció que “desde el punto de vista sanitario, es lo que está preocupando a una buena parte de la humanidad. Ya la tenemos en América, desde el extremo Norte, Estados y Unidos y Canadá que han reportado casos, hasta el extremo austral. Argentina acaba de poner en conocimiento ante las autoridades que también tienen casos”.

Caba dijo que la alerta preventiva emitida por el Ministerio de Salud Pública fue una decisión acertada.

“Nosotros no podemos quedarnos atrás, es correcto que ya se comiencen a emitir las alertas epidemiológicas”, esto es porque República Dominicana es parte de “ese trasiego de turistas y de vuelos que van a otras partes del mundo”.

De igual modo, no descarta que “en cualquier momento la vamos a tener aquí, como ya la tiene Estados Unidos. Dondequiera que hay ese trasiego, es lógico que los casos en algún momento van a llegar”.

El galeno hizo énfasis en destacar que no es una enfermedad nueva, y como tal, su manejo no es desconocido y agregó que “afortunadamente, no tiene la contagiosidad de otras entidades, aunque su mortalidad se ha cifrado en un 10 %. Existen vacunas, por lo tanto, dadas esas circunstancias, nosotros creemos que, dada la experiencia reciente con el Covid, la ciudadanía estará presta a salvaguardar su integridad”.

Sobre si un paciente sospecho debería guardar cuarentena, Caba respondió que “fuera lo correcto. Es lo que hacen en otros países”, aunque reconoce que en República Dominicana se manejan algunas permisividades.

“Cuando en otros países exigían las tarjetas (de vacunación Covid), aquí no se las exigían a los que llegaban”, recordó.

“Nosotros aspiramos a que esa alerta epidemiológica pase a otro tipo de medidas más exhaustivas, sobre todo a los (viajeros) que vienen un tiempo determinado”, agregó.

Te puede interesar Salud Pública emite alerta por viruela del mono; aun no hay casos en el país

Senén citó entre los síntomas: fiebre, cefalea y lesiones cutáneas que suelen aparecer cuatro o cinco días luego del contagio.

Aunque no es la única manera de contagio, el presidente de los médicos destacó que tal como ha sucedido en España, se necesita de un contacto muy cercano de persona a persona y es por esto que se ha reportado un gran número de casos entre personas que han mantenido relaciones sexuales.