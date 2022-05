El 86.4 % de la población se ha vacunado con al menos una dosis contra el Covid, Enhogar-2021

A los ocho meses de haberse iniciado el Plan Nacional de Vacunación en el país, el 86.4 por ciento de la población dominicana de 12 años en adelante ya se había colocado al menos una dosis contra el Covid-19. El 13.2 % no se ha sentido motivado a inocularse.

Estos datos fueron revelados en la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples de la República Dominicana (Enhogar), realizada entre 17 de agosto y el 10 octubre del año 2021, por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), bajo su Sistema Integrado de Encuestas, donde se entrevistaron a 28,132 hogares.

De acuerdo a Enhogar, de este 86.4 % vacunado, el 13.8 % presentaba una primera dosis; el 62.8 % dos dosis y el 23.1 % tres dosis de refuerzo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/28/gráfico-gráfico-circular-31d149c7.jpg Proporción de dosis entre los vacunados contra el Covid. (ENHOGAR-2021)

La encuesta determinó que mientras mayor el grupo etario, más alto el porcentaje de inoculados, siendo la población de 12 a 19 años la que presenta la menor participación con un 44 % de no vacunados.

De la población de 65 años en adelante, solo el 9.3 % no se había inyectado el biológico anticovid.

En el momento en que se realizó la Enhogar-2021, el esquema de vacunación para prevenir el coronavirus contemplaba la presentación de tarjeta de vacunación con dos dosis para la lograr una inmunización.

Razones de no vacunación

Entre los argumentos utilizados, los no vacunados afirmaron no inyectarse por miedo a reacciones en su cuerpo, por creencias religiosas o simplemente por la incomodidad de trasladarse al puesto de vacunación más cercano.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/28/gráfico-enhogar-covid-f8791229.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/28/gráfico-enhogar-covid-f8791229.jpg Principales razones por las cuales los ciudadanos no se vacunan contra el Covid. (ENHOGAR-2021)

El 34.9 % de los encuestados no vacunados dijo que se no se inocula contra el Covid-19 por miedo a efectos secundarios.

El 15.5 % aseguró que la vacuna contra el coronavirus no es recomendable por su condición de salud.

El 9.3 % no confía en la efectividad de la vacuna, mientras que el 6.4 % no cree en las vacunas en general.

Un 3.9 % no se vacuna por motivos religiosos y el 1.3 % porque cree que la vacuna fue creada para controlar al mundo.

El 3.4 % de los entrevistados no vacunados dijo que no se inocula porque los centros de vacunación quedan muy lejos y el 1.5 % porque simplemente no sabe dónde están aplicando la inyección.

Finalmente, el 1.2 % entiende que el Covid no es una enfermedad tan peligrosa que amerite ponerse una vacuna.

Vacunación al día

De acuerdo al más reciente reporte del portal VacúnateRD, al 27 de mayo, en el país se han aplicado 7,219,167 de primera dosis; 5,979,195 de segunda dosis y 2,344,647 de refuerzo.