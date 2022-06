“No creo que sea nada execrable”: Senén Caba sobre aprender creole haitiano

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, se mostró a favor de que el personal de salud de un centro quiera aprender creole haitiano para facilitar la comunicación y brindar una mejor atención a los migrantes.

“No creo que sea nada execrable", manifestó el gremialista. "Yo pienso que eso habla más bien del avance de un país y no del retroceso”, expresó Caba consultado por Diario Libre.

“Un personal de salud preparado para manejarse con esta gran cantidad de nacionales haitianos que están aquí, que es una realidad incontrovertida, facilita el proceso de comunicación mejora la atención a esos seres humanos”, expresó.

Caba manifestó que en la gestión que preside en el Colegio Médico Dominicano (CMD) propugna por una salud mucho más humana. “La salud no se le debe negar a nadie”, agregó.

“Nuestra realidad social, política y economía, habla de que nuestro mayor socio comercial es Estados Unidos, pero el país con mayor presencia aquí es Haití y mucho del presupuesto en salud se va en ellos (en haitianos)”, argumentó Senén Caba.

La Dirección de Recursos Humanos del Hospital Infantil Robert Reid Cabral convocó al personal del centro a recibir capacitación de la lengua para brindar una mejor asistencia a los extranjeros haitianos.

El curso será impartido por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y se iniciará el 7 de julio y culminará el 13 de octubre. Tendrá una duración de 13 sesiones. El horario será de 1:00 de la tarde a 5:00 de la tarde.

Clemente Terrero, director del centro hospitalario, informó que no ha autorizado formalmente esa capacitación bajo su gestión. Terrero, infectólogo, confirmó que el curso sí se había realizado bajo otra administración en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral.

"No hemos autorizado formalmente esos cursos", expresó Terrero a la prensa el pasado jueves. "Estamos haciendo una amonestación porque no nos habían documentado, no nos habían informado ni hemos dado la autorización de que se hiciera", agregó el médico

.Según la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2017 en la República Dominicana viven 497,835 personas migrantes haitianas, representando el 85 % del total de los extranjeros en el país.

Una gran parte de la atención en salud hacia los inmigrantes haitianos ocurre en el área obstétrica. Y según han informados autoridades dominicanas, el país ya no cuenta con la capacidad instalada para atender a las parturientas haitianas por la “saturación” que provocó la atención a COVID-19 en la red hospitalaria pública.

A finales del año pasado el Gobierno dominicano tomó varias medidas migratorias tendentes a reducir la llegada de haitianos. Entre ellas, se limitó solo a casos de emergencias la atención en los hospitales a los inmigrantes indocumentados. De igual forma, se prohibió la entrada al país a las mujeres embarazadas desde los seis meses.