CMD rechaza eliminación de co-pagos por parte de Sisalril

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, afirmó este martes que el sector financiero es quien ha salido beneficiado desde la creación de las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) y que el gremio que representa rechaza las intenciones de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) de eliminar los co-pagos que reciben los médicos por servicios prestados.

“Si no se respetan los acuerdos, si no se desmonta esa campaña en contra de nuestros colegiados, necesariamente, las respuestas tienen que iniciar a la mayor brevedad, eso es entre 10 y 15 días”, dijo Caba al anunciar su plan de lucha consistente en marchas, paros provinciales, regionales, hasta llegar a un paro general.

Estos paros incluirían a todas las ARS, sin distinciones particulares.

De acuerdo al galeno, la eliminación de los co-pagos, “hace incosteable la provisión del servicio”.

Puso el ejemplo de un médico que resida en Los Mina y debe trasladarse al Distrito Nacional a ver a un paciente, para recibir un pago entre 400 y 500 pesos de parte de la ARS, pero, pagando un galón de gasolina en 300 pesos. Eso sumado al pago de una secretaria, el servicio telefónico, aire acondicionado, la renta y lo que se invierte para mejorar la calidad del servicio.

“Tú tienes que dar el mínimo de confort a tus pacientes”, agregó.

“Esta situación, sabemos que es compleja, porque grava los bolsillos de la gente y deriva de miserables tarifas y honorarios que el modelo destina a quienes damos el servicio, pues, no es posible asumir una atención con un mínimo de calidad, si no es sobre la base de invertir asumiendo costos administrativos cada vez más altos, frente a reajustes que no alcanzan si quiera para cubrir los mismos”, explicó el médico.

Dijo, además, que “este modelo aprobado en el 2001 no ha dado resultado”, sobre el esquema de seguridad social implementado en República Dominicana, tomando como base a Chile y Colombia.

“El sector financiero es quien se sirve con la pala grande”, concluyó.