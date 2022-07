En observación cuatro personas tuvieron contacto con primer caso de viruela símica

Luego de confirmar el primer caso de viruela símica en la República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública informó que otras cuatro personas están en observación porque tuvieron contacto con el paciente.

La viruela de mono llegó al país a través de un joven dominicano que llegó recientemente de Estados Unidos. Actualmente se encuentra aislado en el hospital militar docente doctor Ramón de Lara y “está evolucionando bien”, aseguró el doctor Joel Ureña, director del centro de salud.

Reportó que los síntomas que sintió el afectado antes que salieran las primeras erupciones en la piel fueron cansancio, fiebre y dolor de cabeza.

En tanto que el ministro de Salud, Daniel Rivera, llamó a la población a no alarmarse ante el primer diagnóstico. Explicó que esta enfermedad sólo se transmite por contacto directo y el ministerio está tomando las medidas necesarias para evitar un brote, como es el aislamiento del paciente.

Además, el doctor Ronald Skewes, titular de la Dirección Nacional de Epidemiología, dijo que hay evidencias de que las personas que han sido vacunadas contra la viruela tienen hasta un 85 por ciento de protección contra este virus, que aun que es familia de la varicela es muy distinta por los síntomas que presenta.

La viruela del mono en el mundo

La Organización Mundial de la Salud ha contabilizado a más de 6,000 personas contagiadas de la viruela símica en 58 países, la mayoría de ellos europeos, donde se concentra el 80 % de los casos.

La OMS estima que la cifra real de casos es más elevada, pero la escasez de pruebas de diagnóstico hace difícil establecer cuál es el desafase.

Sobre la enfermedad

La viruela del mono es una zoonosis (virus transmitido a los humanos por animales) y sus síntomas son similares a los que se veían en el pasado entre los pacientes con viruela, aunque con menos severidad.

Su transmisión tiene lugar a través de un contacto con heridas, fluidos corporales, gotículas y material contaminado, como ropa de cama, y su periodo de incubación suele ser de seis a trece días, aunque puede ir hasta los 21 días.

Los síntomas son fiebre, escalofríos, adenopatías (inflamación de ganglios linfáticos) inguinales, pero lo que más complica la enfermedad son las lesiones cutáneas que produce en la cara y en las manos.

De acuerdo a la OMS, la inmunidad frente a esta enfermedad es muy escasa entre la población joven en vista de que la población por debajo de los 40 o 50 años no ha recibido la vacuna contra la viruela y el virus no ha estado presente en países no endémicos como hasta ahora.