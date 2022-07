Salud Pública certifica circulación de subvariantes ómicron BA.4 y BA.5

El Ministerio de Salud Pública confirmó este miércoles que en el país están circulando las subvariantes de ómicron BA.4 y BA.5.

“A partir de la semana 23 empieza la circulación de BA.4 y BA.5”, afirmó el director de Epidemiología, Ronald Skewes.

De 26 muestras secuenciadas en el Laboratorio Nacional Dr. Defilló, tomadas entre el 6 y 26 de junio, 14 resultaron ser ómicron BA.2; siete BA.4 y cuatro BA.5. La otra muestra estudiada resultó indeterminada.

La subvariante BA.4 fue detectada en Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, San Pedro de Macorís, Santiago y Santo Domingo. La BA.5 en el Distrito Nacional, Espaillat y San Cristóbal.

Skewes aclaró que “esas variantes llegaron y no han encontrado un terreno fértil, han encontrado a una población protegida, vacunada”, de ahí la importancia de completar el esquema con la tercera y cuarta dosis.

Por su parte, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, afirmó que esas muestras están “en retrospectiva, por tanto, se puede caracterizar que el aumento de casos que hemos tenido desde la semana 24 correspondían a estas subvariantes”.

Las autoridades aclararon que estas nuevas subvariantes no representan un riesgo mayor de contagios y/o hospitalizaciones al que se está manejando en la actualidad.

El asesor del Ministerio, Eddy Pérez Then, destacó que la dinámica del virus ya no es igual a cuando se desarrolló la pandemia, pero que a pesar que los casos suban y bajen, la ocupación hospitalaria se mantiene baja.

“Si hay una cosa que tenemos que entender es que no nos estamos comportando igual”, aseguró Pérez Then refiriéndose a la forma de medir el virus, enfocado ahora no tanto en la positividad diaria, sino en el estrés hospitalario que causa y la mortalidad.

"No hay dudas de que el virus en este momento es diferente al virus cuando teníamos la variante ancestral… Usted puede tener ahora mismo un número de casos muy alto y no necesariamente ese indicador le está diciendo que usted va a un tener un estrés hospitalario", agregó.

El galeno recalcó que "las vacunas no te van a prevenir infección, pero sí hospitalización y muerte".

Concluyó su exposición con la perspectiva de que "no luce que vamos a tener un aumento de casos en las próximas semanas, sino que se va a mantener estable".

A través del boletín 839, las autoridades sanitarias reportaron 1,080 nuevos contagios, para un total de 4,400 casos activos. La positividad diaria se registra en 21.57 %.