Hospital Luis E. Aybar abre consulta externa este viernes

El director de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, José Joaquín Puello, se anticipó a calificar este viernes como “un día histórico” por la apertura del edificio de Consulta Externa de ese centro, programada para las 10:00 de la mañana, con la presencia de los miembros del Gabinete de Salud.

“Va a ser un día histórico, va a abrir la Ciudad Sanitaria. Vamos a abrir por consulta externa porque es el edificio que está totalmente terminado”, afirmó este jueves previo a su participación en la Asamblea General del Hospital Aybar.

Puello detalló que el nuevo edificio tiene “un poquito más de 76 consultorios, que van a ser repartidos en prima fase en dos tandas, con unas 22 especialidades, comenzando por ginecología, pediatría, neumología, neurocirugía, tórax y endocrinología. Vamos a abrir también una unidad muy grande odontológica para los pacientes vulnerables”.

El médico neurocirujano también destacó que cuenta con mamógrafos, densitógrafos y capacidad de hacer unas 600 sonografías cada día.

“Nosotros vamos a atender esencialmente el régimen subsidiado y los que no tienen nada. Esas son las instrucciones precisas que yo tengo, porque este es un hospital estatal, no es un hospital privado y no va a ser privado”, enunció.

El galeno comentó que el siguiente paso será el nuevo edificio de Cecanot, con 18 quirófanos para oftalmología y neurocirugía. Luego continuarán con el Hospital Materno Infantil y por último, el clínico quirúrgico.

Respaldó la petición del Colegio Médico Dominicano (CMD) de poner el hospital en funcionamiento, “una necesidad imperiosa por la altísima demanda que tenemos de servicios”.

Asimismo, destacó que “los hospitales públicos han salido del bolsillo de cada uno de los dominicanos. No pueden ser privatizados”.

Con relación a los patronatos o voluntarios, explicó que "tienen un límite. Ellos no pueden dirigir un hospital, los hospitales lo dirigen los médicos, los administradores, hay un esquema protocolar".