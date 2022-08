Ministro de Salud Pública reitera hospitales públicos no serán privatizados

El Ministro de Salud, Daniel Rivera, reiteró este miércoles que no hay intención de privatizar ningún hospital perteneciente a la red pública y que los voluntariados que funcionarán en el Padre Billini y Luis E. Aybar son puntos de apoyo.

“Que un grupo de personas que trabaja a nivel privado haga el voluntariado es diferente. Un voluntariado no tiene funciones administrativas, solamente de ayudar. Eso es lo único que se ha hablado”, destacó el ministro.

Rivera manifestó que “los voluntariados han existido toda la vida, yo cuando dirigí el Cabral y Báez tuve un precioso voluntariado que me ayudó durante cuatro años a conseguir muchas cosas y eso lo que hace es facilitar, pero no hay ninguna intervención y no hay privatización”.

El galeno garantizó que el Hospital Luis Eduardo Aybar, cuando se les reinstauren las operaciones completas, va a seguir “totalmente público”.

Con relación al Padre Billini, precisó que “va a estar su voluntariado que ha pedido el Colegio Médico con mucha gente de la comunidad y este hospital sigue siendo público también”.

Aclaró que el llamado hecho por el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Caba, y los comunitarios de la Zona Colonial “fue escuchado por el presidente (Luis Abinader) y la vicepresidenta (Raquel Peña), se modificó y se va a poner un voluntariado de la comunidad”.

“No hay ninguna privatización de hospitales”, reiteró.

Rivera señaló que para los procesos de privatización debe tenerse la previa aprobación del Congreso Nacional y esa petición no existe.

“¿Dónde está el reglamento, dónde está la Ley? Eso tendría que ir al Congreso”, detalló.