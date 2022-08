Salud Pública autoriza a laboratorios privados a hacer pruebas de viruela símica

El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, anunció este miércoles que a través del Laboratorio Nacional Dr. Defilló se están realizando capacitaciones a nivel nacional para que todos los laboratorios de biología molecular en el país tengan la capacidad diagnóstica para detectar casos positivos de la viruela símica.

“Sin un diagnóstico oportuno, esta enfermedad puede ser confundida con una varicela, que es una enfermedad endémica de nuestro país, y la única forma de estar completamente seguros de un diagnóstico es con la PCR que realiza el Laboratorio Nacional y que con la capacitación que está realizando, la harán los laboratorios privados”, indicó Pérez.

El epidemiólogo anunció la detección del cuarto caso confirmado de viruela símica en el país, tratándose de un joven de 21 años, residente en Santo Domingo, quien estuvo en contacto con alguien procedente de Estados Unidos y que ya se encuentra, desde el pasado martes, aislado y bajo tratamiento en el Hospital Militar Ramón de Lara.

El paciente presentó fiebre y varias vesículas visibles en la piel, “un caso clásico de la enfermedad”, según la calificación de Pérez.

Asimismo, dijo que se le da seguimiento a otro caso sospechoso reportado en La Vega, aunque, “casos sospechosos hemos tenido docenas”.

El viceministro estableció que en el Laboratorio Nacional Doctor Defilló se han tomado entre 35 y 36 muestras a casos sospechosos de viruela símica en todo el proceso evolutivo de la enfermedad, quedando “la mayoría descartados”.

"Hemos captado un nuevo caso de viruela símica. Fue identificado y ya está aislado en el Hospital Ramón de Lara" Eladio Pérez Viceministro de Salud Colectiva “

En el encuentro semanal con la prensa, el galeno estuvo acompañado por la directora del Laboratorio Nacional, Ivonne Imbert, quien afirmó que la adquisición de reactivos e insumos para la detección oportuna de la viruela tiene una capacidad para unas 10 mil reacciones, aclarando que todavía no es motivo de preocupación en República Dominicana.

De acuerdo al protocolo

De su lado, el ministro Daniel Rivera destacó que ante la presencia de casos sospechosos se ha actuado de acuerdo a los protocolos establecidos, ofreciendo las pruebas y el tratamiento de manera gratuita.

“El país tiene el control, tenemos las pruebas, tenemos un total de diez mil”, recalcó el funcionario.

Sobre los casos ya detectados, Rivera sostuvo que “por suerte, siempre han venido a tiempo y son casos leves”.

Llamó a la población a estar tranquila y en caso de notar vesículas en la piel acudir al dermatólogo e infectólogo para el debido diagnóstico.

“El temor debe ser individual. Saber que es directamente relacionada a un contacto directo, tiene que haber relación sexual, tiene que haber contacto directo con la piel con vesícula”, expresó el ministro, resaltando que, por conversar con un infectado no habrá contagio, sino a través de manipulación de secreciones o relaciones sexuales.

El ministro le dedicó unas palabras a la prensa previo a encabezar un acto en conmemoración del sexto aniversario de la apertura de la sala de lactancia en el Ministerio de Salud, coincidiendo con la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia.

Dengue

El director nacional de Epidemiología, Ronald Skewes, confesó que en las últimas semanas los casos de dengue han estado “coqueteando entre (la zona de) alerta y emergencia o brote” pero que se ha “desacelerado la curva”. Si la situación se mantiene, los casos seguirán dentro de lo esperado.

“Depende mucho de cómo nos comportemos, si le guardamos agua al mosquito, si no tapamos los tanques, no untamos con cloro, si no hacemos eso, vamos a estar pronto en zona de riesgo”, explicó.

Cuarta dosis El viceministro Pérez mantuvo el llamado a continuar el proceso de vacunación contra el COVID-19, destacando que la cuarta dosis se encuentra cerca de alcanzar las 200 mil vacunas colocadas.

Virus sincitial afecta a niños

El ministro de Salud, Daniel Rivera, manifestó que “el virus sincitial fue reportado como causa número uno de procesos respiratorios” en niños, aunque también los adultos se pueden contagiar.

Si los pacientes son personas sanas, los síntomas suelen ser leves y, generalmente, se parecen al resfriado común.

Algunas de sus manifestaciones incluyen nariz congestionada o que gotea, tos seca, fiebre, dolor de garganta, estornudos y dolor de cabeza.

De acuerdo a la Dirección de Epidemiología, de la semana 20 a la 28, este virus ha sobrepasado las infecciones por Covid y por adenovirus.