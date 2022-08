Niño de nueve años debe ser sometido a varias cirugías tras accidente de tránsito

En redes sociales se ha viralizado un video de un menor de edad que sufrió un accidente de tránsito el pasado viernes 12 de agosto, donde se denunciaba supuesta lentitud de parte del personal del Hospital Marcelino Vélez Santana en brindarle las atenciones médicas oportunas.

Diario Libre conversó con Alexandra Zapata, madre del niño Ángel, de nueve años de edad, quien narró que el pasado viernes, entre las 9:30 y 10:00 de la mañana, ella iba conduciendo su pasola para buscar unos estudios médicos y cuando iba cruzando por el frente de la estación del metro María Montez, en el kilómetro 9 de la Autopista Duarte, fue impactada por otro vehículo.

“Yo iba en mi orilla y un camión me bateó”, dijo Zapata en una conversación por teléfono.

La maquillista y dueña de una tienda de ropa precisó que el chofer no se hizo responsable de los gastos, aunque, en la empresa donde labora, le dijeron que estaban a la orden.

El niño fue trasladado de inmediato al Marcelino Vélez, donde permanece interno.

La madre asegura que parte de los inconvenientes se deben a que no tiene seguro médico y han tenido que comprar varias pintas de sangre.

“El niño presentaba mucho dolor. El niño estaba muy mal. Ese niño sufrió, el pecho le temblaba y la sábana de la taquicardia y el dolor de cabeza”, afirmó.

La madre de cuatro dice que cuando el niño fue ingresado al quirófano, “siento que salió muy rápido de cirugía”, y ante tal rapidez, pone en duda que realmente le hayan efectuado la primera operación.

“Supuestamente le hicieron una el viernes y otra ayer (lunes) en la mañana”, agregó.

Una tercera intervención

Este miércoles, Ángel será sometido a una tercera intervención.

“Hay que ver cómo va evolucionando, el doctor dijo que el pie se ve bien porque ha tomado color y mientras haya piel dañada, hay que ir cortando. No tiene rotura pero perdió mucha masa muscular y habrá que injertarle piel”, detalló la madre.

Asimismo, tratarle la infección que sufrió por la cortadura con el metal del camión.

“Yo tengo un golpe en una pierna y hoy fue que pude venir a curarme porque no he tenido cabeza para más nada que no sea mi hijo”, sostuvo Zapata.

La madre compartió una cuenta bancaria del Banco Popular, número 820859007, a nombre de Yunior Ozoria Zapata, por si alguien está interesado en hacer algún donativo ante la falta de seguro médico del niño.

Versión del hospital

A través de su cuenta en Instagram, el Hospital Marcelino Vélez emitió un comunicado oficial.

“La dirección del hospital Dr. Marcelino Vélez Santana informa que el niño de 9 años de edad, fue recibido en la emergencia de pediatría, el viernes 12 de agosto, a las 10:33 de la mañana, producto de un accidente de tránsito mientras viajaba junto a su madre, la señora Alexandra Zapata.

A su llegada, el paciente presentó datos de shock hipovolémico, siendo trasladado de inmediato desde la emergencia al quirófano, con datos de hipovolemia, donde se le realizó un procedimiento de control de daños debido a una herida extensiva en la cara posterior de la pierna, que va desde los gemelos hasta los músculos isquiotibiales, con aplastamiento y rotura de todos los músculos, recibiendo asistencia por un personal médico de ortopedia, cirugía general y cirugía vascular.

Luego del procedimiento quirúrgico el paciente fue trasladado a urgencias en pediatría, en condiciones estables, donde se encuentra ingresado recibiendo analgésicos, antibióticos y transfusiones sanguíneas, en espera del próximo procedimiento quirúrgico, que será mañana, lunes 15 de agosto, por el mismo equipo que participó en el primer procedimiento”, reza el texto de manera íntegra.

Shock hipovolémico

Un shock hipovolémico es una afección de emergencia en la cual la pérdida de sangre es tan grave que hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar.

Cuando ocurren esos casos, lo recomendable es hacer una primera cirugía de emergencia para detener el sangrado y salvar la vida del paciente y luego programar cirugías subsecuentes, a medida que el paciente requiera, siempre y cuando la sangre haya sido repuesta y los órganos vitales estén funcionando adecuadamente.

