Director del Darío Contreras niega desabastecimiento en el hospital

El director del Hospital Traumatológico Darío Contreras, César Roque, negó este lunes que en dicho centro sanitario exista escasez de insumos, tal como se denunció en una asamblea interna convocada por los residentes de ortopedia de quinto año.

Roque aseguró que en el hospital se están operando entre 30 y 50 pacientes por día, con una apertura completa en la cartera del servicio y atención al usuario digna.

Sobre las carencias, “las desmentí todas. El problema fue de enseñanza, no de hospital”, afirmó al ser abordado por la prensa.

“Yo no tengo problemas de insumos. Promese/CAL a mí me provee completamente y lo que me falta, el Servicio Nacional de Salud me lo aporta. Nosotros tenemos los almacenes completamente llenos. Mi deuda está bajando abruptamente. No tengo problemas de proveedores”, detalló.

El galeno dijo que por petición del Colegio Médico Dominicano (CMD), renunció por 15 días de la docencia, hasta que se esclarezcan las realidades del asunto (con los residentes)”.

Roque narró que ocho residentes se saltaron los estamentos y en vez de dirigirse al Consejo de Enseñanza del hospital, presentaron sus quejas directamente a Salud Pública. El director entiende que se sintieron presionados cuando se les exigió “tirar más páginas para la izquierda”.

“Para alivianar asperezas, yo no es que he renunciado, dejé de dar clases, porque yo docente voy a ser hasta que me muera”, sostuvo el profesor de 11 diferentes postgrados.

Roque adelantó que el Consejo de Enseñanza se reunirá el próximo miércoles.

CMD llama a concertar

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/29/un-grupo-de-personas-en-una-estacion-4fe694ee.jpeg Médicos residentes del Darío Contreras. (DIARIO LIBRE)

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, reconoció que la situación en el Darío Contreras tiene “muchas aristas, es un conflicto docente”.

La propuesta de Caba en la asamblea fue que se entregue una lista con las carencias del hospital , discutirlo con las autoridades del Darío y con el director del SNS, Mario Lama, en un tiempo no mayor de 15 días y volverse a encontrar.

También, acompañar los aspectos docentes, a través de una mesa técnica, y llevar los temas al plano superior, al Consejo Nacional de Residencias Médicas.

“En los aspectos administrativos, se dice que el hospital tiene problemas serios. Hay bloques y eso genera miedo entre los resientes, que pasan a ser una especie de arepa entre dos fuegos”, concluyó.

Piden paro

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/29/hombre-con-lentes-y-corbata-8b98e663.jpeg El delegado del CMD en el Darío Contreras, Oliver Cruz. (DIARIO LIBRE)

Por su parte, el delegado del CMD en el hospital, Oliver Cruz Castillo, dio a conocer que durante la asamblea propuso declarar el hospital en estado de emergencia permanente y un paro hasta que se resuelvan las situaciones.

Denunció maltratos contra médicos y residentes, carencia de instrumentos en los quirófanos, citando el ejemplo de que apenas hay “seis cauterios para 14 quirófanos funcionando”. A esto se le suma falta de aire acondicionado y falta de camilleros.

“Son muchas cosas que hay que resolver. Se les dio dos años. Más chance y más chance, ¿hasta cuándo?”, lamentó.

Los residentes de ortopedia y emergenciología estaban agrupados frente al área de Emergencia pero se negaron a dar declaraciones a la prensa.

Diario Libre conversó con algunos de los pacientes y las opiniones estaban divididas. Algunos elogiaron el buen servicio recibido, mientras que otros se quejaban por falta de insumos y mal funcionamiento del sistema de facturación.