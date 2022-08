Médicos suman apoyo para marcha en contra de las ARS y AFP

El Colegio Médico Dominicano (CMD) realizó este martes una asamblea en la cual fueron convocados gremios de profesionales, sociedades médicas especializadas, asociaciones estudiantiles y organizaciones de la sociedad civil, quienes manifestaron su apoyo a la marcha anunciada en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS).

El presidente del CMD, Senén Caba, reiteró el llamado a desfilar este próximo miércoles 7 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, partiendo desde las instalaciones del Colegio Médico hasta el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) en la avenida 27 de Febrero casi esquina Tiradentes, bajo las consignas “¡No más ARS! ¡No más AFP!”.

“Nuestras aspiraciones están cifradas en desbordar la avenida Tiradentes de cabo a rabo”, manifestó.

En la reunión se perfilaron algunos aspectos logísticos sobre el recorrido.

El móvil de la convocatoria es porque los trabajadores dominicanos “han sido excluidos de este modelo perverso, malvado, que solamente ha servido para enriquecer al sector financiero a través de una intermediación abyecta que en ningún momento ha pensado en la gente ni tampoco en los profesionales en sus diferentes expresiones”.

De acuerdo a Caba, las AFP y ARS “no han servido para otra cosa que no sea matar a nuestra población negándole servicios de salud, negándole una pensión digna, a un retiro decoroso, cuando lo has dejado todo en la vida en un trabajo que no ha compensado tu derecho”.

El presidente de los galenos calificó al CNSS como un “símbolo nefasto del neoliberalismo”.

Aclaró que no es una lucha solo de los médicos, sino de toda la población en general.

“Tiene que ser una expresión genuina de que ya comenzó el principio del fin de estos expoliadores”, agregó.

“Será una marcha cívica y pacífica en uso de lo que son nuestras atribuciones constitucionales. Será una marcha ordenada. Tendremos nuestro cuerpo de seguridad… para que nadie ose jugar a la anarquía”, dijo refiriéndose a los atropellos sufridos en la última convocatoria, donde los médicos fueron impedidos de llegar al Palacio Nacional.

Apoyo

Entre las asociaciones que manifestaron apoyo a la marcha se incluye la Coalición por una Sociedad Digna, Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa), el Colegio Dominicano de Abogados, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) y la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd).