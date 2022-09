Médicos del sector privado se perciben como mano de obra barata de las ARS

El gineco-obstetra Juan Fuertes Piantini, el ortopeda Ramsés Féliz y el cirujano laparoscopista Alejandro Álvarez coincidieron que por la forma en la que se dan las relaciones Aseguradoras de Riesgos de Salud-Proveedores de Servicios de Salud, los médicos privados se convierten en una mano de obra barata de las aseguradoras.

Desde hace años, la clase médica se ha manifestado disgustada con el tarifario acordado con las ARS, al punto de encabezar marchas, concentraciones y protestas en demandas de reinvindicaciones. Ante la falta de un aumento general de honorarios han incurrido en los llamados cobros adicionales a los servicios que brindan a los afiliados. Los galenos consultados admitieron que, para subsistir a la no actualización del tarifario, explican a los afiliados la situación y si estos acceden se da el copago, de lo contrario, manifestaron que los pacientes tienen las vías para hacer el reclamo.

¿Qué diferencia hay entre el médico del sector privado y del público? Ventajas y desventajas

Fuertes Piantini: Las ventajas y desventajas que se le ve al médico público es poder brindar los servicios a personas de bajos recursos que necesitan de nosotros. Yo no estuve en ese tren porque no tuve un nombramiento o la oportunidad de trabajar en ese sector. La otra ventaja es el sueldo fijo a pesar de que son seis horas diarias más servicios de 24 horas y 12 horas cada tres o cuatro días, dependiendo del personal de la institución. Siempre ganan el mismo sueldo, en ocasiones le dan incentivos insignificantes para la cantidad de trabajo que se realiza. El otro beneficio es la pensión, muchos creen que tener ese trabajo le brinda seguridad. Como desventaja es difícil para un médico público insertarse a la práctica privada y tener su código de los seguros.

En la práctica privada, hay muchas formas de trabajar, pero para tener un consultorio hay que pagar una mensualidad o derecho a clínica que puede ser bien costoso y no asegura el flujo de pacientes. Puedes ser tu propio jefe o trabajar para otros con un código sombrilla que te pagan por porcentajes de lo que les pagan al centro. Es como una mano de obra más barata. Puedes llegar a tener un flujo de pacientes bueno y salir adelante, pero no es lo más común. Las ARS no otorgan códigos a todo el que se gradúa de médico o hace una especialidad, alegan que hay muchos médicos contratados en esas áreas.

Alexandro Álvarez: El médico privado debe pagar una cantidad x de dinero para poder ofrecer sus servicios en un centro médico. El médico público de los últimos años ha sido nombrado por un padrino. A nivel privado percibes ingresos por los pacientes que veas, si no ves pacientes no percibes ingresos. A nivel público recibes un sueldo por cumplir un horario veas pacientes o no.

Féliz: Actualmente en el mercado dominicano existe un estimado de unos 40 mil médicos activos, distribuidos en su mayoría en Santo Domingo y el Cibao. En el sector público muy pocas veces se reemplazan los médicos que ya cumplieron su tiempo de vida útil, por lo que hacen contratos anuales por debajo del dinero normal que gana un especialista, por lo que se cualquieriza la mano de obra, igual a nivel privado donde para poder insertarse en el sistema al carecer de códigos con los seguros y reputación, deben de trabajar por debajo del código de otro especialista ya conocido.

¿Cómo es el proceso de pago de las ARS?

Fuertes Piantini: Las ARS pagan en un promedio de 45 días o más. Todo depende de cuando ellos reciben las reclamaciones que es solo una vez al mes y cuando se haya hecho el trabajo.

Hay seguros, como Senasa, que hay que esperar que los auditores vean el récord que puede tomar muchos días para ello, eso antes de que te den la autorización para enviarla al seguro y para que inicie el otro proceso de verificación y pago, esto prolonga más el proceso. Esto, si no hay glosas médicas en que las ARS por cualquier cosa que se les ocurra ralentizan el proceso para luego pedir perdón por el error.

En cuanto a los honorarios, son vagamente revisados y se han hecho cambios, nada significativos durante más de 12 años. Esto a pesar que las ARS todos los años suben las primas de sus pólizas. Tienen diferentes planes o pólizas y a los médicos le pagan lo mismo desde hace muchos años. Nada cambia de manera significativa. Pero no dejan de cobrar y aumentar las pólizas de los pacientes de manera fija todos los años. ¡Irónico eso!

Álvarez: Entre el servicio brindado y el pago pueden pasar entre 31 y 90 días.

Féliz: En riesgo laboral, los pacientes hay que emitirles varias copias originales de todos los papeles para reembolsos, un desorden en la cronología de eventos para ser reembolsados, los procedimientos no se pagan mensualmente, duran hasta un año para cumplir con los pagos se honorarios.

¿Qué se le explica al paciente en el proceso pre-operatorio sobre el copago?

Fuertes Piantini: Lo correcto es informar antes de hacer el procedimiento. Con un consentimiento informado y se le explica la razón al paciente. Ellos aceptan o no eso y deciden si se atienden o no con ese médico. Los pacientes van forzados porque quieren un tipo de atención digno y se sacrifican. Pero están pagando más a sus aseguradoras y ellos siguen pagando los mismos montos a los médicos. ¡Una locura!

Álvarez: Que se le va a cobrar la parte que el seguro no cubre. Si tiene plan básico tiene que pagar un 10 % de honorarios, si tiene plan complementario no debe pagar diferencia por copago. En mi caso cobro además los honorarios de los ayudantes: Humano paga una cantidad irrisoria por ayudantía, otras no le han dado código a los ayudantes y las que le han dado solo pagan un solo ayudante y la mayoría de veces necesito dos ayudantes.

¿Por qué la pugna con las ARS? ¿De qué manera "estafan" a los médicos (eso dijo el CMD)?

Fuertes Piantini: Te lo resumo en cuatro puntos: 1) Creo que nosotros somos como mano de obra barata para ellos. 2) Ya se han firmado un sinnúmero de acuerdos y ninguno se ha cumplido. No se revisan los honorarios. En nuestra especialidad hablan de "volumen" pero el famoso volumen trae un desgaste físico, mental, emocional y familiar. 3) Las glosas injustificadas que retrasan o eliminan pagos. 4) Los pagos parciales de procedimientos.

Álvarez: Los honorarios que pagan las ARS por consulta y por procedimientos son cantidades irrisorias y encima de eso si no estás pendiente a lo que te pagan algunas te descuentan sin ninguna explicación y si no lo reclamas, lo pierdes.

¿Cuál es la controversia con las glosas médicas? ¿Será que el galeno se opone a ser auditado o cuál es la situación?

Fuertes Piantini: ¡Para nada! Los centros de salud tienen sus auditores internos y de los mismos seguros. Cada seguro va y audita récord por récord antes de que el caso de cierre. Pero cuando llegan las reclamaciones al seguro las glosan. ¡Es una locura! ¿Para qué trabajan los auditores?

Álvarez: El médico no tiene inconvenientes con ser auditado, el problema de las glosas es que ellos han establecido (se supone que en consenso con las sociedades especializadas) cuáles medicamentos utilizar en cada caso y hay ocasiones en que utilizas algo diferente a lo establecido y aunque lo justifiques, la mayoría de veces no aceptan ninguna justificación. A veces es necesario hacer estudios que el plan del paciente no los cubre.

¿Qué otras "trabas ponen las ARS" al ejercicio de la medicina?

Fuertes Piantini: Controlan el uso de todos los medicamentos, procedimientos, estudios que necesitamos. No cubren muchas cosas y el paciente tiene que hacerlo por su cuenta, si puede economicamente. Creo que es muy conveniente para ellos (las ARS) que todo siga así. Ellos se eximen de esa responsabilidad y el sistema de salud sigue corriendo.

Féliz: No hay un control real con la calidad de los insumos que se licitan para los pacientes (medicamentos en el sistema que no son aprobados por la FDA o Unión Europea, igual con los insumos de osteosíntesis en cirugía ortopédica) cada casa comercial o farmacéutica mueve un mercado de alrededor de más de 100 mil millones de pesos mensual sin control de calidad real, todo se mueve por debajo a base de comisiones de más de un 10 a 30 %.

¿Cree que los copagos indebidos desaparecerán si se produce un aumento general de los honorarios médicos?

Fuertes Piantini: Indebidos no es la palabra si se evalúa todo el sistema. Puede que desaparezcan. Hay mecanismos para eso. Si al paciente no se le ha informado previamente tienen derecho a reclamar y hasta a no pagar. Hay que estar claro con todo. Si el paciente asintió a ese copago, no es indebido, es un acuerdo de ambas partes.

Si la pregunta es que, si las ARS pagarán mejor, si habría una eliminación de ese copago, es posible. Depende de los acuerdos a que se lleguen. Pero los aumentos que han hecho a lo largo de los años han sido insignificantes.

Por nuestra parte, y digo nuestra, porque soy de la clase médica, hay personas que no son confiables o serias. Hacen trampas, no me preguntes cómo porque nunca lo he hecho, y eso ha hecho que los seguros se pongan peores con nosotros.

Álvarez: En mi caso no los considero copagos indebidos porque solo cobro lo que la ARS autoriza cobrar y los ayudantes porque no los cubre porque no están afiliados y porque la ARS solo paga un ayudante y en la mayoría de los procedimientos necesito dos.