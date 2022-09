Pacientes con viruela símica en el país recibirán el alta médica

El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, adelantó que los dos pacientes ingresados en el Hospital Militar Ramón de Lara con viruela símica serán dados de alta, uno este jueves, y el otro probablemente el viernes, por haber cumplido el período de observación y encontrarse en fase resolutiva de la enfermedad.

“Estos dos casos están bastaste bien, ya mañana (hoy) será dado de alta uno, probablemente el viernes el otro por cumplir el período de aislamiento y buen comportamiento, son muy cooperantes. Los casos que se han despachado se les ha dado seguimiento, todo está bien, ellos no tienen enfermedad activa, todo está bajo control en ese sentido”, precisó Pérez.

El epidemiólogo dijo que Salud Pública continúa captando personas que tienen sospechas, aunque han quedado descartados. “No tenemos nuevos casos”, agregó.

Por su parte, el ministro Daniel Rivera indicó que recientemente se han procesado 18 muestras por sospecha, arrojando todas resultados negativos.

La doctora Mónica Thormann, coordinadora del Programa de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual, VIH y Hepatitis, explicó que aunque la viruela símica no es una enfermedad de transmisión sexual, su contagio es muy similar y puede darse a través del fluido y el contacto piel con piel, por lo que las personas con enfermedades inmunodeprimidas, tienen más riesgo de contagiarse.

No alarmarse por arañas

Durante la rueda de prensa semanal, las autoridades de Salud Pública indicaron que en el país habitan más de 400 especies de araña y desmintieron que estos artrópodos estén atacando a los humanos.

“No hay brote de arañas que están atacando a la población de manera agresiva, simplemente, no debemos molestar a las arañas. Queremos mandar un mensaje claro de tranquilidad”, afirmó Pérez.

En el encuentro también participó el encargado de la División de Bioseguridad del Ministerio de Medio Ambiente, Brinio Hierro, quien manifestó que las arañas “pican y lo hacen como defensa. La araña no anda buscándote para picarte, de modo que vamos a desmontar eso, de que las arañas están atacando en la parte de la Línea (Noroeste), no, no están atacando, simplemente no se han tomado las medidas de control que deben de tener en las casas y ellas están ahí conviviendo con nosotros, como han convivido en toda la historia de la República Dominicana".

La doctora Gina Estrella destacó el hecho de que no se ha precisado si efectivamente los casos reportados fueron producto de una picadura de araña.

"Estamos encasillados de que fue la araña pero no tenemos forma de demostrarlo. Tal vez no fue lo que le inoculó el insecto lo que le causo esa lesión, tal vez fue lo que le llevó en sus uñas cuando se manipuló mal la lesión”, dijo refiriéndose a una foto que circula en redes sociales.

"El mismo paciente tiene dudas de si fue de esa manera", replicó el viceministro Pérez.

Durante la presentación de la Guía de Buenas Prácticas para la seguridad del paciente, el ministro Rivera pidió acudir al médico en caso de sospechas de picadura de un insecto.

"La medida que nosotros tenemos que tomar como Salud Pública es que si cualquier insecto te pica, ¿qué tienes que hacer? Ir a una emergencia y nos van a notificar a Salud Pública inmediatamente esa picadura" Daniel Rivera Ministro de Salud Pública “

Aunque reconoció que no es habitual que las personas acudan al médico por picaduras de insecto, a diferencia de como ocurre al ser mordido por un perro o un gato, el ministro dijo que era lo más recomendable porque “cualquier insecto puede hacer reacciones alérgicas en ti”.