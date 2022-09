Voluntariado LGBT está preocupado por estigmatización a causa de la viruela símica

El Voluntariado LGBT Dominicano expresó su preocupación por el hecho de que algunos informes (incluyendo medios internacionales) y comentarios públicos sobre la viruela símica han utilizado un lenguaje e imágenes con representaciones de personas LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales) y afrodescendientes, que refuerzan los estereotipos homofóbicos y racistas y exacerban el estigma.

En conversación con Diario Libre, el presidente del Voluntariado LGBT Dominicano, Yimbert Feliz Telemín, aseguró que la intención es repetir la historia, tal como ocurrió en los años 80 con la estigmatización hacia los hombres homosexuales con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

“Tal como sucedió con el VIH en los años 80, que nos querían coger de conejillo de Indias y al final al cabo se demostró que el VIH no era exclusivo de la población de hombres gay, sino de Raymundo y todo el mundo que tuviera relaciones sexuales sin protección”, declaró.

“La viruela del mono es una enfermedad de importancia para la salud pública, ya que no solo afecta a los grupos vulnerabilizados, sino a todas las personas”, agregó.

Telemín entiende que “hay que hacer un levantamiento con grupos focales, datos cuantitativos y cualitativos”, ya que “la población LGBT es de la que más se protege ante cualquier infección de transmisión sexual, con el uso constante y correcto del condón, antes por el VIH y ahora por la viruela del mono”.

“No se puede tomar una muestra y englobar una situación. Eso no representa un número significativo”, agregó.

El activista sugiere crear una campaña junto a instituciones de la sociedad civil para educar sobre la viruela símica. Dentro del colectivo se mantienen activos en el intercambio de información a través de las redes sociales del voluntariado y por grupos de WhatsApp.

“No tiene que ver que sea homosexual o no. Si usted tiene relaciones y no se protege, está en riesgo”, reiteró.

En nombre del colectivo, Telemín asegura que “el estigma y la culpa socavan la confianza y la capacidad de responder eficazmente durante los brotes como éste, y la experiencia demuestra que la retórica estigmatizante puede inutilizar rápidamente la respuesta basada en la evidencia, avivando los ciclos de miedo, alejando a las personas de los servicios de salud, obstaculizando los esfuerzos para identificar los casos y fomentando medidas ineficaces y punitivas”.

El voluntariado aclara que la viruela símica “se transmite a los seres humanos a través del contacto estrecho con una persona o animal infectado, o con material contaminado con el virus. Puede producirse por contacto directo con la sangre, los fluidos corporales o las lesiones cutáneas o mucosas de animales infectados”.

Aunque la viruela símica no está clasificada per se como una enfermedad de transmisión sexual, está muy vinculada al acto íntimo por el contacto estrecho que hay que tener con la persona infectada para contagiarse.